سهم أرامكو يسجل أعلى مستوى منذ الإدراج

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وتصدر سهم أرامكو قيم تداولات السوق بنحو 1.6 مليار ريال عبر التداول على نحو 39.7 مليون سهم وبقيمة 1.6 مليار ريال، هي الأعلى منذ سبتمبر 2020، فيما تجاوزت قيمتها السوقية 2 تريليون دولار.
وجاء ارتفاع سهم أرامكو بالتزامن مع ارتفاع المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية «تاسي» عند الإغلاق بنسبة 0.79%، أو ما يعادل 98 نقطة، ليصل إلى 12,561 نقطة.
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