سهم أرامكو يسجل أعلى مستوى منذ الإدراج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل سهم شركة أرامكو السعودية خلال تعاملاته في سوق الأسهم السعودية أمس الاثنين أعلى مستوى منذ الإدراج، حيث صعد بنسبة 4.11% ليغلق عند سعر 39.25 ريالا، مقتربا من سعر 40 ريالا للسهم.

وتصدر سهم أرامكو قيم تداولات السوق بنحو 1.6 مليار ريال عبر التداول على نحو 39.7 مليون سهم وبقيمة 1.6 مليار ريال، هي الأعلى منذ سبتمبر 2020، فيما تجاوزت قيمتها السوقية 2 تريليون دولار.

وجاء ارتفاع سهم أرامكو بالتزامن مع ارتفاع المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية «تاسي» عند الإغلاق بنسبة 0.79%، أو ما يعادل 98 نقطة، ليصل إلى 12,561 نقطة.