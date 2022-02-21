شكرا لقرائتكم خبر تحالف سعودي - إسباني لتشغيل خدمات المياه في القطاع الجنوبي بـ399 مليونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة المياه الوطنية، أمس عقدا مع القطاع الخاص ليتولى بموجبه تشغيل خدمات المياه والمعالجة البيئية في القطاع الجنوبي، الذي دمج تحت مظلة الشركة في مطلع يوليو الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 399 مليون ريال بين شركة المياه والتحالف السعودي الإسباني.

وشهد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية المهندس عبدالرحمن الفضلي، مراسم توقيع العقد بين كل من الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المكلف المهندس نمر الشبل، مع كل من ممثل الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة (توزيع)، وممثل شركة الحاج عبدالله علي رضا وشركاه المحدودة (هاكو)، وممثل شركة إف سي سي أكواليا، وممثل شركة أكسيونا أقوا إس إيه، لإدارة التشغيل والصيانة للقطاع الجنوبي (منطقة عسير والباحة وجازان ونجران).

وقال الشبل إن إحدى أهم ركائز رؤية المملكة 2030 رفاهية المواطن، وجودة الخدمات المقدمة إليه، ومنها انبثقت الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030، ومن خلالها اعتمدت استراتيجية شركة المياه الوطنية التي وضعت خططا تفصيلية للارتقاء بخدمات المياه في المملكة، بمشاركة القطاع الخاص.

وأضاف أن الشركة تعمل الآن على ترسية عقود الإدارة للقطاعات المتبقية، وهما الغربي والشمالي، التي ستكتمل بنهاية فبراير للقطاع الغربي، وبنهاية مارس للقطاع الشمالي من العام الحالي، وسيعلن عن التحالفات التي ستفوز بهذه العقود في حينه.

وأوضح أن العقود تعتمد على تحقيق 14 مؤشرا رئيسا يجب على التحالف تحقيقها، ومن أهمها: تحسين تجربة العميل وتطويرها، رفع الكفاءة التشغيلية من خلال تقنين التكاليف، وخفض الفاقد من المياه، وتحسين إدارة الشبكة، مبينا أن مدة العقد 7 سنوات، وفي حال تحقيق المستهدفات بعد السنة الثالثة منه، وارتفعت جاهزية القطاع، فإن ذلك سيمكن شركة المياه الوطنية من الانتقال مباشرة إلى مرحلة عقود الامتياز التي سيتولى فيها القطاع الخاص كامل مسؤولية خدمات المياه، وعدم الانتظار حتى تنتهي السنوات السبع.

عقد تشغيل خدمات المياه والمعالجة البيئية في القطاع الجنوبي

قيمة العقد 399 مليون ريال

مدة العقد 7 سنوات

شركات التحالف:







الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة (توزيع)



شركة الحاج عبدالله علي رضا وشركاه المحدودة (هاكو)



شركة إف سي سي أكواليا



شركة أكسيونا أقوا إس إيه



أبرز شروط العقد:





تحسين تجربة العميل وتطويرها



رفع كفاءة التشغيل وتقنين التكاليف



خفض الفاقد من المياه



تحسين إدارة الشبكة



مناطق القطاع الجنوبي