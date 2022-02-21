جولات على منشآت يشتبه بتورطها في جرائم تستر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة جولات رقابية مكثفة على المنشآت المشتبه في تورطها في ارتكاب جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر وذلك بناء على مؤشرات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي بالتنسيق والتعاون بين 20 جهة حكومية. وشملت الجولات الميدانية مختلف مدن ومحافظات المملكة، واستهدفت قطاعات منشآت بيع قطع غيار السيارات، ومحال بيع الأقمشة والمفروشات والملابس الجاهزة، والمتاجر المتخصصة في بيع مستحضرات التجميل. وأحالت وزارة التجارة ملاك المنشآت المخالفة إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقا لنظام مكافحة التستر الذي ينص على فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاما.

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