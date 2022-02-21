شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 21-2-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الاثنين 21-2-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 4.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 720.792 مليار جنيه.



إيقاف تداول 3 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد، التوفيق للتأجير التمويلي (أيه.تي.ليس)، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية. إيقاف تداول 3 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد، التوفيق للتأجير التمويلي (أيه.تي.ليس)، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية.

البورصة تربح 4.2 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 4.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 720.792 مليار جنيه. البورصة تربح 4.2 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 4.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 720.792 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 245.1 مليون ورقة مالية بقيمة 624.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 31 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.34% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.67%، والعرب على 10.98% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 28.44% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.55%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 14.4 مليون جنيه، 12.7 مليون جنيه، 5.7 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 26.4 مليون جنيه، 8.3 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.15%، ليغلق عند مستوى 11501 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 1956 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 13652 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 4543 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 1960 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 2956 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 4525 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1166 نقطة.

وصعدت أسهم 67 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 48 شركة، ولم تتغير مستويات 78 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات بسعر إغلاق 2.910 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.75%.

- الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية بسعر إغلاق 64.140 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 17.60%.

- التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس بسعر إغلاق 5.100 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.15%.

- حديد عز بسعر إغلاق 13.660 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.56%.

- اودن للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 1.445 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.04%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- مصر للألومنيوم بسعر إغلاق 22.290 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.09%.

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 1.366 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.05%.

- المصريين للاستثمار والتنمية والعمرانية بسعر إغلاق 4.720 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.68%.

- مينا للاستثمار السياحي والعقاري بسعر إغلاق 0.845 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.65%.

- ارابيا انفستمنتس هولدنج بسعر إغلاق 0.375 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.60%.