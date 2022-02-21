شراكة بين «السعودية لإعادة التمويل» وبنك البلاد لتعزيز استدامة القطاع السكني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) -المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة- اتفاقية شراكة طويلة الأمد مع بنك البلاد؛ بهدف دعم استدامة نمو قطاع التمويل العقاري السكني في المملكة، وذلك بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد الحقيل.

ويأتي ذلك امتدادا لجهود الشركة المتواصلة لدعم السوق العقاري السكني في المملكة، من خلال التوسع في شراء محافظ التمويل العقاري؛ لتوفير السيولة اللازمة لضمان الاستقرار المالي في السوق، الذي سجل خلال الأعوام الأربعة الماضية أكثر من 800 ألف عقد تمويلي جديد، بقيمة تجاوزت 400 مليار ريال، وزيادة في الخيارات السكنية والحلول التمويلية بما يتناسب مع رغبات الأسر السعودية وقدراتها المالية، ووقع الاتفاقية من جانب الشركة رئيسها التنفيذي فابريس سوسيني، ومن جانب بنك البلاد الرئيس التنفيذي عبدالعزيز العنيزان.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني، أن بنك البلاد يمتلك محفظة قوية من حلول التمويل العقاري قادرة على توفير السيولة، بما يدعم توجهات الشركة لزيادة نسبة تملك المساكن للأسر السعودية، ضمن التزامات طويلة الأمد، امتدادا لاتفاقية سابقة وُقعت مع البنك، بهدف تقديم الحلول التمويلية الأنسب للأسر السعودية، لزيادة نسبة التملك السكني إلى 70% تحقيقا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لبنك البلاد عبدالعزيز العنيزان إلى تطلع البنك للعب دور رئيس في دعم القطاع العقاري في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - لتقديم الحلول التمويلية الأنسب، ضمن اتفاقية شراكة طويلة الأمد بين البنك والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، استمرارا للجهود المبذولة في سبيل تحفيز نمو قطاع التمويل العقاري في المملكة.