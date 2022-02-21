شكرا لقرائتكم خبر عن أم وابنتها من جدة تلهمان المرأة العربية عبر "تيك توك" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتنوع الأهداف في هذه الحياة وتختلف باختلاف الناس، وفي عصرنا الحالي ومع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وزيادة الإقبال والتفاعل والنشاط على مختلف المنصات نلاحظ الكثير من اللهو والمحتويات السلبية التي تعتبر مضيعة للوقت ولا تؤدي أي غرض مفيد.

ولكن .. وإذا كنتم تريدون أن تعرفوا كيف يكون النشاط الإيجابي الذي يقوم على أهداف مفيدة في هذه الحياة فما عليكم سوى إلقاء نظرة فاحصة على حساب ([email protected]) عبر تطبيق (تيك توك) الشهير؛ فهذا الحساب الذي أعدته لينا وياسمينة، وهما أم وابنتها من جدة، تسعيان من خلاله إلى إلهام النساء العربيات في كافة أرجاء العالم العربي من بيروت إلى دبي، وذلك عبر ما تقدمانه من محتوى هادف وطريف؛ فتعملان على خلق الابتسامة لدى المتابعين، ونشر الأناقة، وتقديم النصائح العملية المفيدة للمرأة في حياتها اليومية. وفي كل منشور جديد يأخذ هذا الثنائي المرح "لينا وياسمينة" متابعيهما في رحلة مبهجة من التعلم، ومشاركة المرح، وإشاعة مشاعر الحب، عبر التركيز على بعض التفاصيل الصغيرة في حياتنا، والتي قد لا يهتم بها كثير من الناس، مع كونها مهمة للغاية ولها تأثير كبير في الحياة..!

ومن أجل لفت الانتباه واستقطاب المتابعين، وإبقاء معجبيهم على التواصل والمتابعة، فإن هذا الثنائي المرح لينا وياسمينة، تؤديان رقصات جميلة عبر فقراتهما المنوعة التي تقدمانها يوميا عبر حسابهما، والتي تتميز عن كثير مما هو منتشر في Tik Tok ؛ حيث تؤديان ذلك بطريقتهما وأسلوبهما الخاص، والذي يتميز بالذوق والطرافة والابتكار، مما يحفز المعجبين والمتابعين على تقليد أحدث تلك الحركات الممتعة.

من جهة أخرى، فإن لينا وياسمينة تؤمنان أن الأسلوب الصحي في الحياة مهم جداً للمرأة العربية في جميع أنحاء العالم العربي، لذلك فإن الاهتمام بمختلف القضايا الصحية الخاصة بالمرأة غالباً ما تكون في أولوية المحتويات التي تقدمانها، وكثيراً ما نشاهدهما وهما تعدّان وجبات صحية خفيفة، لذيذة ومغذية، وتقدمان أفكاراً مبتكرة جديدة ومفيدة، وكل ذلك يتم من خلال أسلوبهما الخاص في قالب من الكوميديا والطرافة، مما يجعل متابعيهما يشعرون بالسعادة، ويستمتعون بما يلقونه من النكات والمواقف المضحكة من خلال التمثيليات التي تؤديانها بتلقائية وبساطة، مما يجعل المشاهدين يضحكون كثيراً ويترك لديهم انطباعات جميلة وشعوراً إيجابياً، فينتظرون منهما الجديد كل يوم.

البنت الرائعة والقريبة جدا إلى قلب أمها تقول بأن حلمها وهدفها من خلال ما تقدمه هو أن يكون لها مساهمة ولو بدور بسيط في تمكين الفتيات العربيات في جميع أنحاء الوطن العربي والشرق الأوسط، وأن يكون ما تقدمه وسيلة مفيدة للجيل القادم من الفتيات لزيادة ثقتهن بأنفسهن وقدراتهن، وليكون لهن دورهن الفاعل وبصماتهن الخاصة على هذا العالم في المستقبل.