شكرا لقرائتكم خبر سداد رسوم الأراضي البيضاء على جميع الشركاء في الصك وفق حصصهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد برنامج رسوم الأراضي البيضاء أن الأرض التي تطبق عليها رسوم الأراضي البيضاء في النطاقات التي أعلن عنها البرنامج والموضح حدودها في البوابة الالكترونية بصك واحد يشمل أكثر من مالك، توجب سداد الرسوم على جميع الشركاء المدونين في الصك وفق حصة كل شريك.

وشدد البرنامج على ضرورة التزام جميع ملاك الأراضي البيضاء ضمن النطاقات المعلن عنها بتسجيل أراضيهم في البوابة الالكترونية، وسداد الرسوم المفروضة على الأراضي، أو المبادرة بتطوير الأرض، أو إتاحتها كمعروض عقاري في السوق العقاري، وذلك بحسب المرحلة التي تطبق في المدينة، كما أن البرنامج يأخذ في الحسبان ملاك الأراضي الجادين بتطوير أراضيهم من حيث المساعدة والدعم في التطوير من خلال توفير الشراكات وتمديد مهل السداد حسب الإجراءات المعتمدة نظاما.

وأوضح المدير العام للبرنامج بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وليد العبيدالله خلال اللقاء التعريفي الذي نفذه البرنامج بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية وغرفة تبوك، أن تطبيق النظام يُسهم في تعزيز المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة والحد من الممارسات الاحتكارية، مؤكدا سعي البرنامج لتحفيز ملاك الأراضي على تطويرها والاستفادة منها، وإعفاء الملاك من الرسم في حال تطوير الأرض البيضاء.

ولفت البرنامج الانتباه إلى أنه قد بُدئ في تطبيق المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض في 15 ديسمبر الماضي، أي قبل شهرين وتبقى على انتهاء المهلة النظامية للتسجيل حوالي 120 يوما، متوقعا تطبيق المرحلة الثانية في مدن أخرى في المملكة.