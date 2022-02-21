موانئ ينبع تناقش تنشيط عملياتها التشغيلية لمناولة الحاويات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت إدارتا ميناءي الملك فهد الصناعي وينبع التجاري خلال ورشة عمل بالتعاون مع غرفة ينبع، تفعيل دور موانئ ينبع وتنشيط عملياتها التشغيلية لمناولة الحاويات وذلك بمقر غرفة ينبع، وبحضور محافظ ينبع سعد السحيمي وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورجال الأعمال والمهتمين في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية. وأوضح رئيس غرفة ينبع أحمد الشغدلي أن الورشة جاءت لحصر ومواجهة التحديات وتذليل العقبات بصفته الشريك الأهم والدائم للميناءين وذلك لدعم جهود التنمية وتنويع الاقتصاد بالمملكة. وأشار الشغدلي إلى ما يشهده قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية بالمملكة من تطور ملحوظ وما يجده من دعم كبير من الدولة للارتقاء بصناعة النقل البحري وتطبيق أفضل المعاير والممارسات العالمية الكفيلة بتحويل المملكة إلى منصة لوجستية دوليه تحقيقا لمستهدفات رؤية 2030.

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