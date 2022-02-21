شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن نمو سكان مصر مليون نسمة خلال 232 يومًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن يبلغ عدد سكان مصر بالداخل 103 مليون نسمة غدًا الثلاثاء، وبذلك يرتفع سكان مصر مليون نسمة خلال 232 يومًا، ويقدم ”الخليج 365” أسئلة وأجوبتها عن نمو سكان مصر خلال أخر 7 شهور بنحو مليون نسمة.





س- متى سيتم وصول عدد سكان مصر إلى 103 ملايين نسمة؟ج- يتوقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن يبلغ عدد سكان مصر بالداخل 103 مليون نسمة غدًا الثلاثاء.







س- لماذا انخفضت الفترة الزمنية للوصول لمليون نسمة؟ س- لماذا انخفضت الفترة الزمنية للوصول لمليون نسمة؟ ج- أرجع جهاز الإحصاء، انخفاض الفترة الزمنية التي تحقق فيها مليون نسمة لتصبح 232 يومًا مقابل 275 يومًا في المليون السابق، وذلك لاختلاف توزيع المواليد على شهور السنة وطبيعة هذه الفترة التي تضمن شهور (أغسطس -أكتوبر) التي تتسم بزيادة أعداد المواليد المسجلة فيها مقارنة بالشهور الأخرى.

س- كم يبلغ متوسط زيادة عدد سكان مصر مليون نسمة؟ج- بحسب حسابات جهاز الإحصاء، ارتفع عدد سكان مصر بمقدار مليون نسمة خلال 232 يومًا أي 7 شهـور و22 يومًا (الفرق بين أعـداد المواليد والوفيات) أي 4310 نسمة في اليوم أي (179.6) فرد كل ساعة أي (3) فرد كل دقيقة بما يعني أن الوقت المستغرق لزيـادة فرد هو 20 ثانية تقريبًا.







س- وكم يبلغ معدل المواليد خلال عام 2021؟ س- وكم يبلغ معدل المواليد خلال عام 2021؟ ج- تشير البيانات الأولية أن عدد المواليد المسجل لعام 2021، وفقاً لبيانات التسجيل الإليكتروني، بلغوا 2.159 مليون بانخفاض حوالي (76 ألف) مولود مقارنة بعام 2020، وبنسبة انخفاض قدرها 3% فقط، ووفقاً لهذه البيانات بلغ معدل المواليد لعام 2021 (21.0 لكل 1000 من السكان).

س- وما هي أكبر وأقل المحافظات من حيث عدد السكان؟ ج- سجلت محافظات (أسيوط، المنيا، قنا، سوهاج، بني سويف) أعلى معدلات مواليد خلال عام 2021 حيث بلغ المعدل بها (26.4 / 26.0 / 25.6/ 25.4 / 23.7) لكل ألف من السكان على الترتيب. وسجلت محافظات (بورسعيد، دمياط، السويس، الدقهلية، القليوبية) أقل معدلات مواليد خلال عام 2021 حيث بلغ معدل المواليد بها (14.2/ 18.0 /18.1/ 18.2 / 18.2) لكل ألف من السكان على الترتيب.

س- كم بلغ عدد المواليد خلال الفترة من 5 يوليو عام 2021 إلى 22 فبراير عام 2022؟ج- بلـغ عدد المواليد خـــلال الفترة 5 يوليو عام 2021 إلى 22 فبراير عام 2022 عدد 1.431 مليون نسمة بمتوسط يومي (6168 مولود) و (257 مولود) كل ساعة، بينما وصل عدد المواليد كل دقيقة إلى (4.3 مولود) بما يعني مولود كل 14 ثانية.





س- وكم تبلغ توقعات عدد سكان مصر الفترة المقبلة؟ج- يؤكد جهاز الإحصاء، أن استمرار المستويات المرتفعة للإنـجاب (2.9 طفل لكل سيدة) سوف يؤدي إلى زيادة عدد سكان مصر إلى 124 مليون نسمة في عام 2032 مقابل 117 مليون نسمة إذا انخفضت مستويات الإنـجاب إلى 1.6 طفل لكل سيدة.

وتحتل مصر الترتيب الأول بين الدول العربية، والثالث بين الدول الأفريقية، والرابع عشر بين دول العالم من حيث عدد السكان.

س- كيف يتم خفض عدد السكان في مصر؟ويتطلب الأمر تضافر جهود جميع أفراد المجتمع ومنظمات المجتمع المدني والإعلام بشتى أشكاله مع أجهزة الدولة لضبط معدلات الزيادة السكانية التي تشكل عبئاً على الاقتصاد القومي وتمثل تحدياً كبيراً أمام جهود الدولة المستمرة في مجال التنمية، ويتولد عنها العديد من التحديات الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، والأمنية.