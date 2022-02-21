شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصات السعودية والبحرين والكويت بجلسة الاثنين.. وهبوط الأسواق الإماراتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.79% رابحًا 98.43 نقطة ليغلق عند مستوى 12561.60 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.17% رابحًا 3.36 نقطة ليغلق عند مستوى 1933.10 نقطة، وقفزت مؤشرات بورصة الكويت، فيما تراجعت الأسواق الإماراتية.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.79% رابحًا 98.43 نقطة ليغلق عند مستوى 12561.60 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.38% خاسرًا 96.63 نقطة ليغلق عند مستوى 25014.49 نقطة، وبلغ حجم التداول 295.9 مليون سهم بقيمة 11.5 مليار ريال.

وصعد 18 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الطاقة بنسبة 3.62%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.84%، يليه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.42%، ثم قطاعي المرافق العامة وإنتاج الأغذية بنسبة 1.37%، 1.3%، على التوالي، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.16%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.12%، ثم قطاعي الرعاية الصحية وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.08%، 1.07%، على التوالي، فيما تراجعت قطاعات الأدوية والصناديق العقارية المتداولة والبنوك بنسبة 0.76%، 0.29%، 0.2%، على التوالي.

وقفز 134 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "علم" بنسبة 5.93%، ثم سهم "سيرا" بنسبة 5.78%، ثم سهم "وقت اللياقة" بنسبة 4.25%، وتراجع 53 سهمًا على رأسها سهم "مبكو" بنسبة 6.35%، ثم سهم "الراجحي ريت" بنسبة 5.64%، ثم سهم "الوطنية للتعليم" بنسبة 5.62%، فيما تصدر سهم "أرامكو السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.6 مليار ريال سعودي.





بورصة البحرينكما ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.17% رابحًا 3.36 نقطة ليغلق عند مستوى 1933.10 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.9 مليون سهم بقيمة 1.03 مليون دينار بحريني، وقفز ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 68.91% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.2%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة نمو 13.88% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.53%، وصعد سهم شركة سوليدرتي البحرين بنسبة 4.17%.

فيما تراجع قطاع المال بنسبة انخفاض 4.82% بضغوط هبوط أسهم مجموعة البركة المصرفية، بنك السلام، مجموعة جي أف إتش المالية بنسبة 1.56%، 0.97%، 0.59%، على التوالي.





بورصة الكويتكما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.73% رابحًا 54.93 نقطة ليغلق عند مستوى 7626.78 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.81% رابحًا 66.49 نقطة ليغلق عند مستوى 8283.85 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.46% رابحًا 29.04 نقطة ليغلق عند مستوى 6342.41 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.48% رابحًا 31.85 نقطة ليغلق عند مستوى 6630.26 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 331.2 مليون سهم بقيمة 88.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 15.4 ألف صفقة، وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الخدمات المالية بنسبة 2.27%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.76%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.28%، ثم قطاعي البنوك والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.59%، 0.58%، على التوالي، وأخيرًا قطاع العقار بنسبة 0.35%، فيما تراجع قطاعي التأمين والطاقة بنسبة 0.68%، 0.64%، على التوالي، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.58%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.45%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.43%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.26%.





بورصة دبيوتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.47% خاسرًا 15.69 نقطة ليغلق عند مستوى 3311.38 نقطة، وبلغ حجم التداول 84.1 مليون سهم محققة ما قيمته 261.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 4577 صفقة لعدد 27 سهمًا، وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 1.42%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.99%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.78%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 0.44%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.3%، ثم قطاعي البنوك والنقل بنسبة 0.04%، 0.03%، على التوالي.

وارتفعت 9 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الاثنين، على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 11.38%، ثم سهم شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 8.33%، وتراجع 15 سهمًا على رأسها سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 4.29%، ثم سهم شركة سوق دبي المالي بنسبة 3.34%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 20.1 مليون ورقة بقيمة 101.6 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.76%.





بورصة أبو ظبيوهبط المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.207% خاسرًا 110.50 نقطة ليغلق عند مستوى 9044.81 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.672 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 222.6 مليون سهم، بقيمة 1.6 مليار درهم، عبر تنفيذ 9776 صفقة.

وانخفضت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي بجلسة الاثنين، على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.88%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.85%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.84%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.73%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.36%، فيما ارتفع قطاع الصناعات بنسبة 1.16%.

وارتفع 14 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة ريسبونس بلس القابضة" بنسبة 14.9%، ثم سهم "شركة الخليج للمشاريع الطبية" بنسبة 14.71%، ثم سهم "شركة غذاء القابضة" بنسبة 8.22%، وتراجع 31 سهمًا على رأسها سهم "شركة ريم للاستثمار" بنسبة 8.22%، ثم سهم "شركة الخليج للصناعات الدوائية" بنسبة 5.33%، ثم سهم "بنك أبو ظبي التجاري" بنسبة 4.9%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 300.7 مليون درهم.