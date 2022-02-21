"عامر جروب" توقع عقد تمويل بـ650 مليون جنيه مع بنك مصر لتمويل جزء من استثمارات بورتوسعيد وبورتو المنيا

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القاهرة - سامية سيد - - حسني هاني عمر: التمويل لتسريع عمليات البناء والانشاءات لتسليم الوحدات قبل المواعيد المحددة

وقعت شركة "عامر للتنمية السياحية"- إحدى الشركات التابعة لمجموعة "عامر القابضة" - عقد تمويل مع "بنك مصر" بقيمة إجمالية 650 مليون جنيه مصري لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية من مشروعي بورتو المنيا وبورتوسعيد، وقام بتوقيع عقد التمويل كلا من الدكتور حسني هاني من عامر جروب والاستاذ محمد خيرت من بنك مصر.

ويشمل التمويل 350 مليون جنيه قرض متوسط الأجل بغرض تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع (بورتو المنيا)، و300 مليون جنيه تسهيل ائتماني لتمويل مشروع (بورتو سعيد)، ويأتي في إطار حرص مجموعة "عامر جروب" على توفير المخصصات اللازمة لتسريع عمليات الإنشاءات في مشروعاتها وتسليمها قبل المواعيد المقررة، للوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها، وحرص بنك مصر على دعم عمليات البناء والتنمية.

تعليقاً على هذا التعاون قال الدكتور حسني هاني عمر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "عامر جروب"، إن الشراكة مع "بنك مصر" طويلة وممتدة، مشيداً بدور البنك في دعم الاقتصاد المصري وتمويل مشروعات التنمية في مختلف المجالات، ولفت إلى أن القطاع العقاري المصري يشهد نهضة كبيرة في ظل اهتمام الدولة بالتنمية العمرانية وبناء الجمهورية الجديدة، وأوضح أن شركة "عامر جروب" تسعى للتوسع في مشروعاتها العقارية في مختلف أنحاء الجمهورية لتوفير وحدات تناسب جميع احتياجات العملاء، وأن المجموعة اتجهت لهذا التمويل لدفع عمليات البناء للانتهاء من إنشاءات مشروعي بورتو المنيا وبورتو سعيد وتسليمهما قبل المواعيد المقررة.

وفي هذا الصدد افاد محمد خيرت رئيس قطاع الائتمان المركزي والقروض المشتركة ببنك مصر بان "قيام بنك مصر بمنح هذا التمويل في اطار حرص بنك مصر دائما كونه مؤسسة مصرفية رائدة على الدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات العملاء، ، كما تأتى مشاركة البنك في هذا التمويل تماشيا مع خطة الدولة للتنمية العمرانية ضمن رؤية مصر 2030، والتي تهدف الى زيادة الرقعة العمرانية ، بهدف تنفيذ الخطط الاستراتيجية التنموية للدولة فيما يتعلق بالتنمية العمرانية، حيث يؤمن البنك بضرورة تضافر الجهود من اجل تحقيق انتعاشة في السوق العقاري المصري ،خاصة وان قطاع العقارات من ضمن اهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، لارتباطها بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة والصناعات الوسيطة والتي يحرص البنك علي تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية، توافقا مع توجه الدولة للنهوض بجميع القطاعات الاقتصادية."

يقع مشروع بورتو المنيا في محافظة المنيا الجديدة، وهو من أحدث المشروعات السكنية المتطورة في مصر، تم إنشاؤه على مساحة 57 فدان بارتفاع 130 متر عن سطح البحر، وقد صُمم ليكون مجتمعاً سكنياً متطوراً بتكلفة إجمالية ٢.٧ مليار جنيه، شقق بمساحات تتراوح بين 90 - 280 متر مربع، وفيلات بمساحات متنوعة تبدأ من 167 حتى 304 متر مربع، وتوفر الخدمات الأساسية ومن المقرر الانتهاء من المشروع بحلول عام 2024. اما منتجع بورتو سعيد فهو يمتاز بإطلالة مباشرة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، حيث يقع غرب مدينة بورسعيد في منطقة الديبة، ويعد أول مدينة سكنية تقام بمعايير عالمية بخدمات فندقية على شاطئ البحر مباشرة، على مساحة 100 فدان، ويضم المشروع كورنيش بطول 1200 متر وشاطئ رملي بطول 1200م. كما يضم المشروع نادي بورتو الرياضي ببورسعيد " Porto Sporting Club- Port Said " وهو نادي رياضي اجتماعي.

نبذة عن عامر جروب

تأسست شركة عامر جروب عام 1985، وهي شركة عقارية مصرية رائدة بمحفظة متنوعة تغطي مساحة 6.3 مليون متر مربع وتضم 14 مشروع تقدم أكثر من 21 الف وحدة سكنية. مع رؤية فريدة لوجهات مميزة، طورت عامر جروب مجموعة رائعة من مشاريع المنازل والشقق المصيفية في جميع أنحاء مصر بما في ذلك بورتو مارينا وجولف بورتو مارينا وبورتو مارينا ريزيدنس وبورتو مطروح وبورتو السخنه وبورتو ساوث بيتش وبورتو شرم وبورتو سعيد في بورسعيد وبورتو المنيا. أحدث شراكة للشركة كانت مع شركة ماريوت إنترناشيونال لتطوير فندق ماريوت ريزيدنسز هليوبوليس القاهرة باستثمارات تقدر بنحو 3.5 مليار جنيه مصري وتغطي مساحة قدرها أكثر من 27,000 مترًا مربعًا.