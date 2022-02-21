البريد: مضاعفة التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لصرف المساعدات المالية للاجئين

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القاهرة - سامية سيد - استقبل اليوم الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري السيد بابلو ماتيو، ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر وذلك بهدف بحث ومضاعفة أوجه التعاون بين البريد المصري ومفوضية الأمم المتحدة فيما يخص صرف المساعدات المالية للاجئين في مصر.

قال الدكتور شريف فاروق أن البريد المصري يقوم بصرف مساعدات اللاجئين في مصر منذ عام 2014 وحتى الآن عبر مكاتب البريد بكل كفاءة بالاعتماد على الانتشار الجغرافي الواسع للفروع وتغطيتها لجميع أنحاء الجمهورية حيث إنه يتم صرف المستحقات الي ما يقرب من 171 ألف لاجئ وطالبي لجوء من 60 جنسية عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية باستخدام أحدث الأنظمة والوسائل التكنولوجية الحديثة بما يضمن تقديم الخدمة بأعلى جودة.

وأضاف الدكتور شريف فاروق أن البريد المصري حريص على فتح آفاق التعاون مع جميع المؤسسات والكيانات بما يتيح تطوير الخدمات البريدية وتقديم خدمات جديدة لعملاء البريد.

ومن جانبه أكد بابلو ماتيو، ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر على دور البريد المصري الهام والناجح في صرف المساعدات للاجئين عبر مكاتب البريد بأحدث وسائل التكنولوجيا بالإعتماد على بصمة العين والتي تمكنه من التعرف الرقمي على المستحقين بإستخدام أحدث النظم البايومترية بما يضمن صرف الإعانات لمستحقيها بجودة عالية وفي الوقت المناسب مشيراً إلى إنه خلال اللقاء تم بحث سبل التعاون المشترك، معرباً عن فخر المفوضية بالتعاون مع البريد المصري و عن ثقتها التامة في ان البريد المصري يؤدي هذه الخدمة للاجئين علي أكمل وجه وبالجودة المطلوبة.

كما أشاد بابلو ماتيو، ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بما توصل إليه البريد المصري من تطور في البنية التحتية والتكنولوجية وتطوير مكاتب البريد وانتشارها وتحويلها من الشكل التقليدي إلى مكاتب تقدم جميع الخدمات بما يضمن تقديم كافة المعاملات بمستوي عالي من الجودة.