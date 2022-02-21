سعر الذهب اليوم في مصر

الشارقة - اميمة ياسر - عاد سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع منتصف التعاملات للارتفاع بشكل طفيف، وزاد الجرام جنيها واحدا، مقارنة بمستواه في تعاملات صباح اليوم، على الرغم من تراجع المعدن عالميا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ منتصف ديسمبر الماضي، بحسب نجيب.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من مرور العديد من المناسبات خلال الفترة الماضية.

وارتفع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال العام الماضي بنسبة 42%، مقارنة بعام 2020، مدفوعًا بتراجع سعر الذهب عالميًا والتعافي الاقتصادي، بحسب بيانات المجلس العالمي للذهب.

وبلغ حجم الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال العام الماضي 27.9 طن، مقارنة بـ 19.7 طن في 2020، بارتفاع نسبته 42%.

وخلال الربع الرابع في عام 2021 قفز الطلب على المشغولات الذهبية في مصر بنسبة 15% ليسجل 6.8 طن مقارنة بـ 5.9 طن في نفس الربع في 2020، مدفوعًا بتراجع كبير في سعر الذهب عالميًا خلال هذه الفترة.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 553 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 711 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 830 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 949 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 6640 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

هبط سعر الذهب عالميًا في منتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، إلى حوالي 1896 دولارا للأوقية، بتراجع طفيف قدره 0.09%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، في الساعة 12:39 ظهرًا بتوقيت القاهرة.