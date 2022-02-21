شكرا لقرائتكم خبر عن مركز تحديث الصناعة ينظم زيارة لمدينة "فوة" الصناعية بالتعاون مع الرقابة الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم فريق عمل مركز تحديث الصناعة ومنسق برنامج سويتش ميد التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وبمرافقة اللواء عبد الرؤوف أحمدي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية زيارة لمدينة فوة في محافظة كفر الشيخ والتي تشتهر بأنشطة إعادة تدوير مخلفات صناعة الغزل والنسيج.

وتم خلال الزيارة تفقد عدد من المنشأت والتعرف على كيفية إعادة تدوير المخلفات بداية من استقبال المخلفات وفرزها حسب نوع الخيوط وحسب اللون، مروراً بعملية الفرم، الخلط، السحب، الغزل، ثم وصولاً للمنتج النهائي المتمثل في خروج الخيوط السميكة والتي تدخل في عدد من الصناعات مثل صناعة البطاطين وغيرها.

كما تم زيارة تجمع صناعات نسيج الجاكارد بمدينة إدكو والتي يتواجد بها عدد من المصانع ذات الطاقات الإنتاجية الكبيرة لإنتاج أقمشة التنجيد والمفروشات.

واستعرض فريق عمل المركز خلال الزيارة الفرص المتاحة لتطوير ذلك التجمع والأنشطة المقترحة خلال الفترة القادمة، يذكر أن تجمع فوة لتدوير المخلفات يمثل أهمية كبيرة في الحفاظ على الموارد الطبيعية والاستدامة من خلال إتاحة الفرصة لاستخدام المواد الخام لأكثر من مرة وإعادة إنتاج منتجات جديدة.