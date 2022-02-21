شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة الإمارات: نثمن دور هيئة الاستثمار فى تيسير أعمال الشركات الإماراتية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مريم الكعبي، سفيرة دولة الامارات العربية المتحدة لدى مصر، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاستثمارية بين الجانبين، وجذب المزيد من الشركات الإماراتية الجديدة للاستثمار في مصر.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أهمية الاستثمارات الإماراتية في مصر، مشيرا إلى الخصوصية التي تتميز بها العلاقات بين البلدين، وتطورها على كافة الأصعدة، وكذا في ضوء الزيارات الترويجية الناجحة التي قامت بها الهيئة إلى الامارات العربية المتحدة على مدار العام الماضي، وأسفرت عن اعتزام عدد من الشركات الإماراتية للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة، موضحاً تنوع الإستثمارات الإماراتية في مصر في قطاعات الإنشاءات، والخدمات المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتطوير العقاري، والصناعة.



المستشار عبدالوهاب والسفيرة

وأكد عبد الوهاب خلال اللقاء حرص الهيئة على جذب وتشجيع رجال الأعمال الإماراتيين على ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاعات الصناعة، والزراعة، وغيرها، وزيادة التعاون مع الجانب الاماراتي من خلال تنظيم المزيد من الفعاليات الترويجية لعرض الفرص الاستثمارية في مصر.

ومن جانبها أشادت السفيرة بتطور العلاقات بين الامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية بفضل القيادة الحكيمة للبلدين الشقيقين، مثمنة الدور الفعال الذي تقوم به الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في تيسير أعمال ومهام الشركات الإماراتية في مصر.



جانب من اللقاء



