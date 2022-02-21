شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم تتراجع جنيهين وعيار 21 يسجل 829 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع بقيمة جنيهين فقط قبل قليل لينزل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر من 831 إلي 829 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور وفيما يلي تفاصيل أسعار الذهب اليوم في مصر:

أسعار الذهب اليوم:عيار 24 يسجل 947 جنيها.

عيار 22 يسجل 908 جنيهات.

عيار 21 يسجل 829 جنيها.

عيار 18 يسجل 710 جنيها.

تشهد أسواق المعادن الثمينة في العالم ارتفاع واضح في الطلب عليها خاصة معدن الذهب والذي سجل مستويات هي الاعلي تقريبا من 8 أشهر، حيث قفزت أونصة الذهب لمستويات قاربت 1900 دولار، وشرح ممدوح عبد الله عضو مجلس إدارة شعبة المعادن في اتحاد الصناعات أسباب ارتفاع الذهب بقوله إن التوتر على الحدود الأوكرانية الروسية سبب رئيسي.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن استمرار المخاوف من تفاقم الأزمة بين اوكرانيا وروسيا، يدفع في اتجاه الصعود، مشيراً إلى أن الذهب ميزان لكل التطورات في العالم سواء اقتصادية أو سياسية أو أمنية.

وأشار في تصريحات خاصة إلي أن الذهب يتجه صوب أعلى مستوياته في ثمانية أشهر، لافتاً إلي تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية بينما دفعت تقارير عن إطلاق قذائف في شرق أوكرانيا المستثمرين إلى اختيار المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وكانت الأسواق في حالة تأهب طيلة الأسابيع العديدة الماضية حيث تسبب التضخم المرتفع والحديث المتفائل من بعض مسؤولي الاحتياطي الفدرالي، ولا سيما رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في سانت لويس جيمس بولارد، في جعل المتداولين يسعون ما يعادل سبعة ارتفاع بنسبة 0.25%هذا العام، وتراجعت أسعار السوق بعض الشيء بعد إصدار الدقائق، مع وجود فرصة 50-50 الآن لقيام بنك الاحتياطي الفدرالي برفع سعره القياسي بمقدار 1.75%.

وأوضح أن ارتفاع معدل التضخم في المملكة المتحدة للشهر الرابع على التوالي، ليصل إلى 5.5% في يناير، مسجلا أعلى مستوى له في 30 عاما، يدفع في اتجاه الصعود، لافتا إلي أن السوق المصري يتأثر بهذه المتغيرات وأن الفيصل في حركة السوق الأيام القادمة مرتبط بهذه الأحداث.