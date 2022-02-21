شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم تتراجع جنيهين وعيار 21 يسجل 829 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر
أسعار الذهب اليوم:عيار 24 يسجل 947 جنيها.
عيار 22 يسجل 908 جنيهات.
عيار 21 يسجل 829 جنيها.
عيار 18 يسجل 710 جنيها.
وأضاف في تصريحات خاصة، أن استمرار المخاوف من تفاقم الأزمة بين اوكرانيا وروسيا، يدفع في اتجاه الصعود، مشيراً إلى أن الذهب ميزان لكل التطورات في العالم سواء اقتصادية أو سياسية أو أمنية.
وأشار في تصريحات خاصة إلي أن الذهب يتجه صوب أعلى مستوياته في ثمانية أشهر، لافتاً إلي تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية بينما دفعت تقارير عن إطلاق قذائف في شرق أوكرانيا المستثمرين إلى اختيار المعدن الأصفر كملاذ آمن.
وكانت الأسواق في حالة تأهب طيلة الأسابيع العديدة الماضية حيث تسبب التضخم المرتفع والحديث المتفائل من بعض مسؤولي الاحتياطي الفدرالي، ولا سيما رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في سانت لويس جيمس بولارد، في جعل المتداولين يسعون ما يعادل سبعة ارتفاع بنسبة 0.25%هذا العام، وتراجعت أسعار السوق بعض الشيء بعد إصدار الدقائق، مع وجود فرصة 50-50 الآن لقيام بنك الاحتياطي الفدرالي برفع سعره القياسي بمقدار 1.75%.
وأوضح أن ارتفاع معدل التضخم في المملكة المتحدة للشهر الرابع على التوالي، ليصل إلى 5.5% في يناير، مسجلا أعلى مستوى له في 30 عاما، يدفع في اتجاه الصعود، لافتا إلي أن السوق المصري يتأثر بهذه المتغيرات وأن الفيصل في حركة السوق الأيام القادمة مرتبط بهذه الأحداث.