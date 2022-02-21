شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الاتصالات بتعديل لائحة مخازن البريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رقم 116 لسنة 2022 بشأن تعديل لائحة المخازن بالهيئة القومية للبريد الصادرة بالقرار الوزاري رقم 32 سنة 2005.

ونصت اللائحة، المنشورة اليوم الإثنين، في العدد رقم 28 على الآتي:

وتنفذ وزارة الاتصالات الخطة الاستراتيجية الشاملة للبريد المصري والتي تهدف إلى تطوير مكاتب البريد ورفع كفاءتها وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية المتطورة بما يضمن تأدية كافة الخدمات للمواطنين بكل سهولة ويسر، وبلغت معدلات الإنجاز في خطة تطوير مكاتب البريد على مستوى الجمهورية تسير أعلى من المعدلات الزمنية المقررة حيث تم الانتهاء من تطوير 3242 مكتب بريد على مستوى الجمهورية بنسبة انجاز تتجاوز الـ77%.