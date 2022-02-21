شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 11478 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 1951 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 13606 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 4520 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 1959 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 2950 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 4525 نقطة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 255 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، العربية للصناعات الهندسية، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، 115 ألف سهم، 1.6 مليون سهم، 190.2 ألف سهم، 859.9 ألف سهم، 50 ألف سهم، 60 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة المنصورة للدواجن، 188 ألف سهم.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج الأعمال عن عام 2021، وحقق بنك كريدي أجريكول مصر، صافي دخل الأعمال بمقدار 3.825 مليار جنيه خلال عام 2021 بزيادة قدرها 5% على أساس سنوي مقارن، كما ارتفع إجمالي محفظة القروض لتصل إلى 31 مليار جنيه بزيادة قدرها 15%، وبلغت ودائع العملاء 48 مليار جنيه بنسبة نمو 17%.

وحققت شركة التوفيق للتأجير التمويلي (أيه تي ليس)، صافي ربحية بلغت 137 مليون جنيه حلال عام 2021 مقارنة بنحو 74 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق، وبلغت حجم عقود التأجير التمويلي المنفذة 2.322 مليار جنيه، وحوالي 177 مليون جنيه عقود تخصيم.

وحققت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، فائض قدره 3.021 مليون جنيه خلال شهر يناير عام 2022 مقابل عجز قدره 4.564 مليون جنيه خلال الشهر المثيل من العام السابق.

في سياق آخر قالت شركة مستشفى النزهة الدولي، إن هيئة الرقابة المالية وافقت على نشر نموذج الإفصاح الخاص بالموافقة على السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 105.5 مليون جنيه إلى 131.8 مليون جنيه بزيادة قدرها 26.4 مليون جنيه موزعة على 26.4 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، على أن توزع هذه الأسهم المجانية على المساهمين بواقع 0.25 سهم مجاني لكل سهم أصلي مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، على أن تمول هذه الزيادة من رصيد الأرباح المرحلة البالغة 114.9 مليون جنيه، وذلك وفقًا للقوائم المالية في 31 ديسمبر عام 2021.