شكرا لقرائتكم خبر عن 1.07 مليار ريال صافي أرباح "موبايلي" في 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة إتحاد إتصالات "موبايلي"، عن نتائجها المالية للسنة المالية 2021، فيما شهد صافي الربح زيادة قوية بنسبة 36.8% على أساس سنوي ليصل إلى 1072 مليون ريال، نتيجة للنمو القوي في الإيرادات بالإضافة إلى انخفاض مصاريف التمويل بنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى 505 مليون ريال، وذلك بفضل استراتيجية تقليص المديونية التي تنتهجها الشركة، بالإضافة إلى تراجع معدل الفائدة (سايبور).

واعتماداً على الأداء القوي، أوصى مجلس إدارة الشركة بتاريخ 24 نوفمبر 2021م للجمعية العمومية السنوية بتوزيع أرباح نقدية قدرها 654.5 مليون ريال بمعدل 0.85 ريال لكل سهم عن سنة 2021م، والتي تمثل زيادة بنسبة 70% عن توزيعات الأرباح النقدية لعام 2020م.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 5.6% على أساس سنوي لتصل إلى 14834 مليون ريال ، بفضل النمو القوي لمبيعات قطاع الأعمال ونمو مبيعات قطاع الأفراد بما فيها مبيعات الألياف الضوئية، في حين واصلت أعداد المشتركين في الزيادة بثبات.

وسجل الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة مبلغاً قدره 5594 مليون ريال ، بنمو نسبته 4.6% على أساس سنوي نتيجة للزيادة في الإيرادات. ووصل هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة إلى 37.7% مقارنة بـ 38.1% في العام السابق.

وانخفضت النفقات الرأسمالية بنسبة 25.1% على أساس سنوي لتصل إلى 2092 مليون ريال لعام 2021م جرّاء استكمال وإنجاز الأهداف الاستراتيجية. ونتيجة لذلك، وصلت نسبة النفقات الرأسمالية الإيرادات إلى 14.1% لعام 2021م مقارنة بـ 19.9% في عام 2020م.

وارتفعت التدفقات النقدية التشغيلية بنسبة 36.9% لتصل إلى 3502 مليون ريال جرّاء الزيادة في هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة والانخفاض في النفقات الرأسمالية.