شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تقتفي أثر ارتفاع الأسواق العالمية بالتزامن مع حل الأزمة الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، مقتفية أثر الأسواق العالمية التي ارتفعت بدعم مؤشرات إيجابية، إذ يأمل المستثمرون في حل الأزمة الأوكرانية بعد أن أنباء عن أن القادة الأمريكيين والروس اتفقوا من حيث المبدأ على عقد قمة بشأن هذه المسألة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة، متتبعا زيادة الإقبال على المخاطرة في الأسواق بعد أن وال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اتفقا من حيث المبدأ على قمة بشأن أوكرانيا.

واحتلت أسهم شركات السيارات الأوروبية الصدارة، إذ ارتفعت 1.3 بالمئة بعد أن توقعت مجموعة فاورسيا الفرنسية لقطع غيار السيارات زيادة في المبيعات السنوية، إذ تتوقع أن ينحسر ​​النقص في أشباه الموصلات في النصف الثاني من 2022.

والأسواق الأمريكية مغلقة اليوم في عطلة.