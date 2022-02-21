شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تشغيل البوابات الإلكترونية بمعابد أبو سمبل.. وإطلاق موقع حجز التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت وزارة السياحة والآثار من تركيب وتشغيل منظومة البوابات الإلكترونية في منطقة معابد أبوسمبل، بالإضافة إلى إطلاق موقع حجز تذاكر المعابد عبر شبكة الإنترنت، لتسهيل زيارة المصريين والسائحين إلى معبدي ابو سمبل وخاصة مع الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس.

وأوضح خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي أن تركيب منظومة البوابات الإلكترونية بمنطقة معابد أبو سمبل يأتي استكمالا لمشروع منظومة التذاكر والبوابات الإلكترونية التي تطبقها الوزارة لاستهداف 32 موقع أثري بمختلف أنحاء الجمهورية، كمرحلة أولى، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي.

أما عن إتاحة شراء التذاكر عبر شبكة الانترنت فأضاف خالد شريف أن هذه الخطوة ستساهم بشكل كبير في التيسير على زائري المعابد خاصة في ظل التوقعات بتدفق عدد كبير من الزائرين المصريين والسائحين لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس غدا، الأمر الذي من شأنه يعمل على تنظيم وتسهيل حركة الزيارة وتفادي أي ازدحام قد يحدث أمام منفذ بيع التذاكر بما يحول دون الاستمتاع بهذه الظاهرة الاستثنائية.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة قامت بتوفير خاصية شراء التذاكر عبر شبكة الإنترنت لكلا من المتحف القومي للحضارة المصرية والمتحف المصري بالتحرير، تمهيدا لإتاحة هذه الخاصية لجميع المواقع والمتاحف المفتوحة للزيارة خلال الفترة القليلة القادمة. كما تم تشغيل منظومة البوابات الإلكترونية بكل من المتحف القومي للحضارة المصرية، والمتحف المصري بالتحرير، وقلعة صلاح الدين بالقاهرة، ومنطقة أهرامات الجيزة، ومتحف الغردقة، ومتحف شرم الشيخ.