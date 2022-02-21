شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الحديد والأسمنت فى الأسواق اليوم الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شعبة مواد البناء فى الغرفة التجارية، أن أسعار الأسمنت تسجل فى المصانع بين 1250 إلى 1300 جنيه للطن، ويصل السعر للمستهلك بدءا من 1350 جنيها وقد يصل فى بعض المناطق 1400 جنيه.

وأوضح أحمد الزينى فى تصريحات اليوم، أن سعر طن الحديد يسجل ارض المصنع 14800 إلى 15100 للطن، ويصل السعر للمستهلك 15000 إلى 15500 جنيه بحسب اسم الشركة المنتجة.

وأشار الزينى إلى عقد اجتماع مرتقب يوم 28 من الشهر الجارى لصياغة مذكرة لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإلغاء قرار تقليل معروض الأسمنت، والذى انعكس على الأسعار مؤخرًا.