شكرا لقرائتكم خبر عن صعود جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 11388 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 1949 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 13547 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 4495 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 1955 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 2945 نقطة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 255 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، العربية للصناعات الهندسية، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، 115 ألف سهم، 1.6 مليون سهم، 190.2 ألف سهم، 859.9 ألف سهم، 50 ألف سهم، 60 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة المنصورة للدواجن، 188 ألف سهم.

وفي سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج الأعمال عن عام 2021، وحقق بنك كريدي أجريكول مصر، صافي دخل الأعمال بمقدار 3.825 مليار جنيه خلال عام 2021 بزيادة قدرها 5% على أساس سنوي مقارن، كما ارتفع إجمالي محفظة القروض لتصل إلى 31 مليار جنيه بزيادة قدرها 15%، وبلغت ودائع العملاء 48 مليار جنيه بنسبة نمو 17%.

وحققت شركة التوفيق للتأجير التمويلي (أيه تي ليس)، صافي ربحية بلغت 137 مليون جنيه حلال عام 2021 مقارنة بنحو 74 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق، وبلغت حجم عقود التأجير التمويلي المنفذة 2.322 مليار جنيه، وحوالي 177 مليون جنيه عقود تخصيم.