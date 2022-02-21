شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة ينتهى من 8برامج تدريبية استفاد منها 121موظفا فى 21وحدة إدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ من تنفيذ 8 برامج تدريبية لعدد 121 موظفاً من المرشحين لشغل وظائف قيادية من درجة مدير عام، والدرجة العالية، والدرجة الممتازة، وذلك في 21 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة منها، وزارة الموارد المائية والري، الأزهر الشريف، جهاز تنمية التجارة الداخلية، جامعة الزقازيق وغيرها، وذلك خلال شهر يناير الماضي.

ويأتي هذا فيما يواصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تنفيذ خطته التدريبية للنصف الثاني من العام المالي 2021/2022 في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتدريب التي تتضمن خمس محاور هي (برامج بداية-برامج المسار الوظيفي-برامج القيادة الوسطى-برامج الإدارة العليا-برامج بداية جديدة)، بمقر مركز الإدارة العامة التابع للجهاز.

جدير بالذكر أن الخطة التدريبية تشمل أيضًا مجموعة برامج تكنولوجيا المعلومات والتي تهدف لإكساب موظفي الجهاز الإداري للدولة المهارات اللازمة للتعامل مع الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة لأداء أعمالهم اليومية بما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.