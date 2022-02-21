شكرا لقرائتكم خبر عن هيرميس تعين جولدمان ساكس مستشارًا ماليًا لصفقة بنك أبو ظبى الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المجموعة المالية هيرميس القابضة، موافقة مجلس الإدارة على تعيين Goldman Sachs International كمستشار مالي للشركة وWhite & Case كمستشار قانوني لتقديم المشورة لمجلس الإدارة بشأن عرض الشراء غير الملزم المقدم من بنك أبو ظبي الأول، والسماح للبنك بإجراء عملية الفحص النافي للجهالة على الشركة في نطاق يتم الاتفاق عليه بين الطرفين بحسن نية شريطة الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية، تعيين مستشار مالي مستقل لإعداد دراسة القيمة العادلة للسهم في حالة تقدم بنك أبو ظبي الأول بعرض شراء إجبارى، وذلك بهدف إيضاح تلك القيمة للمساهمين وحماية مصالحهم.

وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس القابضة، بحسب بيان للبورصة المصرية، اليوم الاثنين، للنظر في عرض الشراء المبدئي غير الملزم المقدم من بنك أبو ظبي الأول بغرض الاستحواذ على نسبة أغلبية لا تقل عن 51% من أسهم رأسمال الشركة، وذلك من خلال عرض شراء إجباري وفقًا للقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

وأكد مجلس الإدارة، أن عرض الشراء المقدم من بنك أبو ظبي الأول، الذي يعد واحدًا من أكبر وأنجح المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هو شهادة على قوة ونجاح نموذج لأعمال الذي قامت المجموعة المالية هيرميس ببنائه وتنميته على مدى سنوات عديدة.