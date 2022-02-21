شكرا لقرائتكم خبر عن 10 خطوات لسحب أموال من المحفظة الإلكترونية عبر ATM.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح شركات المحمول، سحب أموال من المحفظة الإلكترونية من خلال عدة طرق منها ماكينات الصرف الآلى ATM، من خلال 10 خطوات وهي:

1- قم بزيارة أى ماكينة صراف إلى تدعم خاصية "السحب بدون بطاقة" وتحمل علامة ميزة.

2- قم باختيار "خدمة بدون بطافة" من قائمة الاختيارات المحددة فى الماكينة.

3- قم باختيار "محافظ الهاتف المحمول" من قائمة الاختيارات المحددة فى الماكينة.

4- قم باختيار "سحب" من قائمة الاختيارات المحددة فى الماكينة.

5- قم بالاتصال بكود الـUSSD أو بتسجيل الولوج إلى التطبيق واختار خدمة "السحب من ماكينة الصرف الآلي" من هاتفك المحمول.

6- ادخل كلمة السر M-PIN والمبلغ المراد سحبه على هاتفك المحمول.

7- سيصلك على هاتفك المحمول كلمة سر صالحة للاستخدام لمرة واحدة على الماكينة فى مهلة محددة.

8- قم بإدخال رقم المحفظة (هاتفك المحمول) وكلمة السر المرسلة لك على الماكينة.

9- قم بإدخال المبلغ المراد سحبه على الماكينة ثم استلم المبلغ والإيصال.

10- سيصلك إشعارًا بنجاح العملية.

يذكر أن عدد مشتركى الهاتف المحمول فى مصر بلغوا 101.34 مليون مشترك بنهاية شهر أكتوبر عام 2021 مقابل 95.89 مليون مشترك خلال الشهر المماثل من عام 2020 بنسبة نمو سنوى 5.68%، ومقارنة مع 101.02 مليون مشترك فى نهاية سبتمبر عام 2021 بمعدل نمو شهرى 0.32%، وبلغت نسبة انتشار الهاتف المحمول 98.04% خلال شهر أكتوبر من عام 2021، مقابل 94.47% خلال الشهر نفسه من عام 2020 بنسبة نمو سنوى 3.57%، ومقارنةً مع 97.87% خلال شهر سبتمبر عام 2021 بمعدل نمو شهرى 0.17%.