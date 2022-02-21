شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تقفز بسبب تحذيرات جديدة بشأن الصراع الأوكراني الروسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار في بداية التعاملات اليوم الاثنين وسط مخاوف متزايدة بشأن الصراع المحتمل بين روسيا وأوكرانيا ، مع توضيح الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن روسيا ستواجه عقوبات إذا غزت جارتها.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.34 دولار أو 1.4 في المئة إلى 94.88 دولار للبرميل في الساعة 2312 بتوقيت جرينتش بعد أن سجلت 95.00 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.68 دولار أو 1.8 في المئة إلى 92.75 دولار للبرميل بعد أن سجلت 92.93 دولار للبرميل.

وقال فيفيك دار المحلل في بنك كومنولث في مذكرة "إذا حدث غزو روسي كما حذرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في الأيام الأخيرة ، فقد ترتفع العقود الآجلة لخام برنت فوق 100 دولار للبرميل".