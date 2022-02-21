شكرا لقرائتكم خبر عن تأصيل «أخلاقيات» التسويق والوساطة العقارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نتطلع أن نكون الشريك العلمي للقطاعات

نعمل يدا بيد مع شركائنا المحليين والدوليين

تقديم أفضل الاستشارات والبحوث لتطوير السوق وإيجاد الحلول الممكنة لمواجهة التحديات

59205 مستفيدين من 1700 دورة تدريبية

تنمية القدرات البشرية وتوظيف التقنيات

أكد المدير التنفيذي للمعهد العقاري السعودي م. خالد بن جابر الحمادي، حرص المعهد على تأصيل الأخلاقيات في معظم دورات المعهد، من خلال تصميم وتطوير دورة متخصصة في الأخلاقيات العقارية تجسيدا لأهمية الأخلاقيات في هذا المجال، لافتا إلى أن دورة «الأخلاقيات في المجال العقاري» تهدف إلى توعية المتدربين بأهمية أخلاق المهنة، وضرورة التحلي بها في كافة تعاملاتهم بالمجال العقاري، وقال في حوار لـ ”الخليج 365” إن المعهد منذ تأسيسه وحتى نهاية نوفمبر 2021 الماضي، نفذ «1723» دورة تدريبية استفاد منها «59.205» متدربين، من خلال 46 حقيبة تدريبية.

المعهد يعتبر من القطاعات المهمة والحيوية، حدثنا عن رؤيته ورسالته وأهدافه الإستراتيجية.

المعهد العقاري السعودي هو إحدى المبادرات التي أطلقتها وزارة الإسكان لتحقيق رؤية المملكة 2030 بحيث يشكل أول كيان تعليمي متخصص في مجال العلوم العقارية في المملكة، وذلك بالتعاون مع شركاء وبيوت خبرة محليين ودوليين في المجال العقاري، وينطلق كجهة متخصصة في نشر أفضل الممارسات العالمية في القطاع العقاري ويعتبر الذراع الأكاديمية للهيئة العامة للعقار، ويختص بتوفير التدريب والتأهيل للمهنيين الممارسين في القطاع العقاري السعودي، ومنحهم شهادات احترافية تمكنهم من دخول سوق العمل بكفاءة عالية نظرا لكون القطاع العقاري يُعد أكبر قطاع اقتصادي غير نفطي في المملكة، من رؤية شاملة كأن يكون الشريك الأول لمحترفي القطاع العقاري في المملكة، ورسالة سامية تتلخص في خدمة محترفي القطاع العقاري في المملكة العربية ونشر المعرفة وتنمية القدرات البشرية، من خلال توظيف التقنيات والخبرات العالمية، لضمان التميز وتبني أحدث الممارسات في القطاع، ويهدف المعهد إلى قيادة بناء قدرات محترفي القطاع العقاري من خلال أبحاث السوق والدورات التطبيقية والشهادات المهنية، وتبني أفضل الممارسات المهنية في المناهج العقارية ورفع جودة العملية التدريبية، والحفاظ على الاستدامة المالية للوصول إلى الاستقرار المالي الأمثل، إضافة إلى رفع قيمة العلامة التجارية مع الاعتراف المحلي بالتميز الاحترافي. كفاءة عالية

حدثنا عن الخدمات التي يقدمها المعهد، ومجالاتها.

يقدم المعهد حزمة من الخدمات التي تغطي مجالات مختلفة وتشمل: تدريب وتأهيل المهنيين الممارسين في القطاع العقاري السعودي، وتوفير شهادات متخصصة ومعتمدة، بالتعاون مع بيوت الخبرة المحلية والعالمية، تمكن حامليها من ممارسة العمل في السوق العقاري بكفاءة عالية، وتقديم دورات تدريبية متخصصة في المجال العقاري، لرفع كفاءة ومهارة العاملين في السوق العقاري، وتقديم أفضل الاستشارات والبحوث لتطوير السوق العقاري وإيجاد الحلول الممكنة لمواجهة التحديات، وتوفير المصادر، وحصر العضويات، إضافة إلى الإشراف على وتنظيم المعارض والمؤتمرات. مسارات تدريبية

بالأرقام.. ما الدورات، وورش العمل التي نظمها المعهد ومجالاتها؟

حرص المعهد منذ تأسيسه عام 2017م على تحديد مسارات تدريبية وتم استحداث وإطلاق مسارين تدريبيين، هما التسويق العقاري والوساطة العقارية، فيما يجري حاليا الإعداد لإطلاق مسار مدير عقار مشترك، فيما بلغ إجمالي عدد الحقائب التدريبية التي نفذها المعهد منذ تأسيسه وحتى نهاية نوفمبر 2021م 46 حقيبة تدريبية بينما بلغ عدد المدربين المعتمدين في المعهد 67 مدربا معتمدا، ونفذ المعهد 1723 دورة تدريبية استفاد منها 59.205 متدربين. تمكين وتأهيل

ما الدورات التي تحظى بإقبال كبير من قبل المتدربين، ولماذا، وهل هناك إحصائية بعدد المتدربات من العنصر النسائي؟

جميع دورات المعهد - ولله الحمد - تحظى بإقبال كبير من قبل الفئات المستهدفة من الجنسين، وهناك زيادة ملحوظة في عدد الراغبين والراغبات في التدريب المتخصص بعد إطلاق المسارات التدريبية لتمكين القطاع العقاري وتأهيل العاملين في العمل الحر في المجال العقاري. تسجيل إلكتروني

كيف يستطيع الراغبون التسجيل في دورات المعهد العقاري، وهل يتم تقديمها عن بعد؟

يمكن لجميع المهتمين والراغبين بإحدى دورات المعهد العقاري الدخول والتسجيل إلكترونيا عبر البوابة الإلكترونية، ويقدم المعهد حاليا دورات عن بُعد في جميع المجالات العقارية والتي تؤهل المتدربين لدخول السوق العقاري، وتزيد من معرفة العاملين في القطاع العقاري. أخلاق المهنة

وماذا عن أخلاقيات المهنة للعاملين في المجال العقاري؟

تعتمد جميع المهن على أساسيات أخلاقية متينة تؤصل الوعي الأخلاقي والممارسات المهنية التي يجب أن يتحلى بها العامل في أي مجال، ويحرص المعهد على تأصيل الأخلاقيات في معظم دورات المعهد، من خلال تصميم وتطوير دورة تدريبية متخصصة بالأخلاقيات العقارية تجسيدا لأهمية الأخلاقيات في هذا المجال، وتهدف دورة «الأخلاقيات في المجال العقاري» إلى توعية المتدربين بأهمية أخلاق المهنة، وضرورة التحلي بها في كافة تعاملاتهم في المجال العقاري، وتتناول عددا من المحاور والجوانب الأخلاقية مثل أثر أخلاقيات المهنة على العمل وكسب احترام الغير واحترام حقوق الملكية الفكرية وتعارض المصالح، ومنع الغش والخداع والكذب. فرق عمل.

ما آلية التعاون والتعامل مع شركاء المعهد في المجال العقاري؟

يعمل المعهد يدا بيد مع جميع شركائه المحليين والدوليين، فهناك فرق عمل داخلية وتنسيق دائم مع جميع الشركاء ذوي العلاقة لتعزيز هذا التعاون في خلق برامج تدريبية ناجحة تفي بمتطلبات جميع الجهات، وتعمل فرق العمل على التواصل الدائم مع جميع الشركاء للتطوير والتحسين المستمر كذلك. تنظيمات وتشريعات.

إحدى رسائل المعهد «نشر المعرفة»، فما مشاريع ومبادرات المعهد لنشر المعرفة في الفترة القادمة؟

نظم المعهد مؤخرا مؤتمر آفاق مستقبل القطاع العقاري الثاني نهاية شهر ديسمبر الماضي، بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار، وذلك بعد نجاح المؤتمر السابق في نسخته الأولى، وناقش المؤتمر برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل العديد من المحاور المرتبطة بالتنظيمات والتشريعات الخاصة بالقطاع العقاري، واستهدف المستثمرين والمطورين العقاريين، وأصحاب المصلحة في الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، ومنشآت الوساطة العقارية، ومقدمي الخدمات العقارية، والمهتمين بالشأن العقاري. وتم خلاله توفير منصة للنقاش العلمي والعملي بين الخبراء والمطورين مقدمي الخدمات العقارية والمستفيدين، وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة بالشأن العقاري، وعرض المستجدات التشريعية والتنظيمية في القطاع العقاري، وإبراز ملامح مستقبل القطاع العقاري في المملكة. شراكات إستراتيجية.

ما المشاريع الجديدة التي تعملون عليها للعام المقبل، وكيف تنظرون للمعهد بحلول 2030؟

يخطط المعهد للانطلاق في عدد من المجالات الجديدة والخدمات المستحدثة، ومن ذلك التوسع في مجالات تدريبية تتوافق مع متطلبات القطاع العقاري من خلال زيادة الشراكات الإستراتيجية للمعهد مع عدد من القطاعات الحكومية أو الخاصة، كما سيعمل المعهد على خدمة قطاعات جديدة كذلك مثل القطاع البلدي. ونتطلع أن يكون المعهد صرحا علميا يخدم محترفي القطاع العقاري، ويكون الشريك الأول والأخير لجميع العاملين في القطاعات العقارية أو البلدية في المملكة وأن يخرج كوكبة من الخريجين للقطاع العقاري الحيوي والمهم ويقدم خدمات متميزة على مستوى عالٍ في عدد من المجالات المهمة.