شكرا لقرائتكم خبر عن الميرور: نجوم «دابليو دابليو إي» يقدمون بعضا من أعظم مبارياتهم بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - «عشاق دابليو دابليو إي شهدوا بعض الملاحم الحقيقية على مر السنين، و2022 أعطتهم الفرصة للاستمتاع بواحدة أخرى في السعودية ».

أبرزت صحيفة «الميرور» البريطانية الحدث الكبير الذي تشهده المملكة خلال الأيام الحالية، باستضافتها نجوم المصارعة العالميين ضمن بطولة «دابليو دابليو إي» (WWE)، ممن يقدمون بعضا من أعظم مبارياتهم في غرفة الإقصاء، وتتجه لهم كل الأعين في المنطقة والعالم.

وقالت الصحيفة في موضوع نشرته قبل ساعات من انطلاق المنافسات السبت الماضي، وترجمت صحيفة (اليوم) أبرز ما جاء فيه: «المملكة قاب قوسين أو أدنى من استضافة حدث كبير في المصارعة، وسيشهد الحشد في جدة تألق نجوم الدابليو دابليو إي وهم يتنافسون داخل الهيكل الوحشي على شواطئهم لأول مرة».

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن مباريات غرفة الإقصاء تعتبر واحدة من أكثر مباريات الـ«دابليو دابليو إي» تدميرا، كما شهدت بعض اللحظات غير العادية حقا داخل القفص الذي يتمتع برهبة كبيرة.

وتبدأ مباريات غرفة الإقصاء عادة مع نجمين يتقاتلان في الحلبة، بينما ينتظر الأربعة الآخرون كل منهم في حجرته، وبعد فاصل زمني مدته 5 دقائق يخرج نجم آخر من الكبسولة ويدخل المباراة، حيث تستمر هذه العملية حتى يدخل جميع المشاركين الستة المباراة رسميا، ويتم الإقصاء عن طريق التثبيت أو التقديم، ويمكن استخدام أي سلاح، بالإضافة إلى الغرفة نفسها.

واختارت «الميرور» مجموعة منتقاة من أفضل المباريات التي أقيمت داخل القاعة المرعبة؛ لإلقاء الضوء عليها، ومنها «سرفايفر سيريس 2002»، وهي أول مباراة تظهر فيها غرفة الإقصاء منذ 20 عاما، ووقتها تركت انطباعا في عالم «دابليو دابليو إي» لم يختف حتى الآن، ووقتها دافع تريبل إتش عن لقبه العالمي للوزن الثقيل ضد روب فان دام، كين، كريس جيريكو، بوكر تي، وشون مايكلز.

ومنافسة غرفة الإقصاء 2017، التي شهدت تنافس جون سينا في غرفة الإقصاء كبطل مدافع ضد ذا ميز، بارون كوربين، إيه جيه ستايلز، براي وايت ودين أمبروز.

وقالت الصحيفة: «عشاق دابليو دابليو إي شهدوا بعض الملاحم الحقيقية على مر السنين، و2022 أعطتهم الفرصة للاستمتاع بواحدة أخرى في السعودية».