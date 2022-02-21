شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق برنامج الشركات الناشئة للتقنية الحيوية بـ«وادي الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق وادي الدمام التابع لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، أمس الأول، برنامج الشركات الناشئة في التقنية الحيوية، وهو البرنامج الأول من نوعه في المملكة الذي صمم لتحفيز تأسيس شركات ناشئة بتنظيم من وادي الدمام للتقنية الحيوية، بمشاركة عدد من الشركات والمؤسسات الحكومية.

ويستهدف البرنامج تحفيز بناء الشركات الناشئة في مجال التقنية الحيوية، وبناء قنوات تواصل مع الشركات الناشئة القائمة حول العالم، وفتح فرص استثمار بها، وتحفيز الكفاءات المميزة ودعمها للعمل على التحديات المرتبطة بالتقنية الحيوية، والعمل على نقل أحدث التقنيات الحيوية العالمية وتوطينها، وتطوير تطبيقات التقنية الحيوية بما يتواءم مع الإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، وتقديم أفضل البرامج التدريبية والاستشارات الإدارية لتأهيل الكوادر الوطنية والعالمية وتدريبها للاستثمار في التقنية الحيوية.

ويندرج البرنامج تحت أربع مراحل شملت تسجيل المشاريع والشركات الناشئة، واختيار المشاريع المتأهلة، ومرحلة التطوير، إضافةً إلى مرحلة الاختيار النهائي بإجمالي منح تصل إلى 500 ألف دولار، فيما سيتمكن أصحاب المشاريع المتأهلة من الحصول على توجيه وإرشاد من قبل قياديين مخضرمين وأصحاب خبرة طويلة في الأعمال والاستثمار وصناعة القرار، وعدد من أصحاب الخبرات والكفاءة من حول العالم، ويمكن التسجيل للبرنامج عبر المنصة من خلال الموقع الإلكتروني.