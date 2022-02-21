شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نصائح عند الاشتراك بالتليفون الأرضى.. اتأكد من عدم وجود خدمة إنترنت سابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواصل أعداد مشتركى التليفون الأرضي، زيادتها ليتجاوز 11 مليون مشترك، وفى الوقت نفسه هناك آلاف الطلبات المقدمة للشركات للاشتراك فى الخدمة، ويقدم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات 3 نصائح للمشتركين الجدد وهي:

1- كافة الشركات مقدمة الخدمة تقوم بالإعلان عن شروط وأحكام الباقات التى تقدمها على موقعها الإلكترونى، احرص على الاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بكل باقة ترغب فى الاشتراك بها لمعرفة ما تقدمه من مزايا وتفاصيل أكثر عن الأسعار.

2- عند التعاقد على الخط الأرضى، احرص على التأكد من الشركة مقدمة الخدمة أن الخط الأرضى لا يوجد عليه خدمة إنترنت سابقة تخص مالك الخط القديم بدون أن يتم إلغائها حتى تتمكن من إدخال خدمة الإنترنت.

3- إذا ما قررت التعاقد على أحد باقات التليفون الأرضى، فإن نموذج التعاقد الذى قمت بتوقيعه للحصول على الخدمة يشكل العلاقة بينك وبين مقدم الخدمة، احرص على الاطلاع جيدًا على بنود التعاقد لمعرفة حقوقك والتزاماتك، واحتفظ بنسخة من التعاقد.

يذكر أن أعداد المشتركين فى التليفون الأرضى ارتفع إلى 11.3 مليون مشترك بنهاية نوفمبر عام 2021 مقابل 11.08 مليون مشترك بنهاية أكتوبر عام 2021 ومقارنة مع 10.22 مليون مشترك بنهاية نوفمبر عام 2020 بنسبة نمو شهرى 2.02% ونمو سنوى 10.56%.

وكان جهاز تنظيم الاتصالات، قد قام بإنشاء مركز اتصال، لتلقى شكاوى مستخدمى الاتصالات فى مصر، الخاصة بخدمات الاتصالات من المستخدمين فى حالة استنفاذهم كل الوسائل للوصول إلى حل مرضى لشكاواهم مع مشغلى أو مقدمى خدمات الاتصالات، ويعمل المركز على الوصول لحلول مرضية لشكاوى المستخدمين، فى إطار الضوابط التى يحددها قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

ويشمل ذلك كل خدمات الاتصالات المتاحة، حيث يستقبل المركز شكاوى "التليفون الثابت، شركات المحمول، توكيلات بيع وصيانة أجهزة المحمول، كبائن الخدمة العامة، الكروت المنزلية، محطات المحمول"، ويعمل المركز يوميًا من الساعة الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء وذلك من الأحد إلى الخميس ومن الساعة العاشرة صباحا وحتى السابعة مساء أيام الجمعة والسبت.