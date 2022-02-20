أخبار البورصة اليوم الأحد 20-2-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 20-2-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 9.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 716.563 مليار جنيه.



إيقاف تداول 3 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ ريكاب للاستثمارات المالية، المشروعات الصناعية والهندسية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات. إيقاف تداول 3 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ ريكاب للاستثمارات المالية، المشروعات الصناعية والهندسية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات.

البورصة تخسر 9.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 9.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 716.563 مليار جنيه. البورصة تخسر 9.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 9.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 716.563 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 220.7 مليون ورقة مالية بقيمة 501.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 27.8 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.31% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.25%، والعرب على 6.44% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 23.53% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.46%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 4.5 مليون جنيه، 6.4 مليون جنيه، 21.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 20.6 مليون جنيه، 9.7 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.42%، ليغلق عند مستوى 11371 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 1947 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 13519 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 4486 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 1953 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 2941 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 4516 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1164 نقطة.

وصعدت أسهم 16 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 106 شركة، ولم تتغير مستويات 69 شركة.

تعاملات الداخليين تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات العربية للصناعات الهندسية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات 2.3 مليون سهم، 2.5 مليون سهم، 748.5 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 150 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن شرق الدلتا، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، العربية للصناعات الهندسية، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، شارم دريمز للاستثمار السياحي، 160 ألف سهم، 667 سهم، 4 آلاف سهم، 1.4 مليون سهم، 609 ألف سهم، 135.3 ألف سهم، 326.6 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المنصورة للدواجن، حق اكتتاب شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير-1، نحو 414.3 ألف سهم، 2.6 مليون سهم، على التوالي.

أعلنت شركة مصر بني سويف للأسمنت، شراء 274.1 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، ليصل إجمالي أسهم خزينة 1.3 مليون سهم خزينة.





قالت شركة مصر للألومنيوم، إنه تم يوم الخميس الماضي، الاتفاق مع شركة بيكتل الأمريكية (استشاري مشروع الخط السابع) على إجراء دراسة لتقييم مصنع الشركة بمرافقه الحالية لتقير مدى إمكانية إعادة تأهيل المصنع والعمر المتوقع بعد تنفيذ عملية إعادة التأهيل. مصر للألومنيومقالت شركة مصر للألومنيوم، إنه تم يوم الخميس الماضي، الاتفاق مع شركة بيكتل الأمريكية (استشاري مشروع الخط السابع) على إجراء دراسة لتقييم مصنع الشركة بمرافقه الحالية لتقير مدى إمكانية إعادة تأهيل المصنع والعمر المتوقع بعد تنفيذ عملية إعادة التأهيل.

مينا للاستثمار قالت شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري، إن الشركة لم يصلها أي عروض أو معلومات عن عرض شراء لأسهم الشركة، منوهة إلى أن المهندس فتح الله فوزي ترك مجلس إدارة الشركة.





الكابلات الكهربائية قالت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، إن الشركة وقعت عقد تمويل بقيمة 450 مليون جنيه مع بنك التعمير والإسكان، يوم الخميس الماضي، وذلك بغرض تمويل الطلب المتزايد على منتجات وخدمات المقاولات الخاصة بقطاع الكهرباء، والتي تقوم بها مجموعة شركات الكابلات وخاصة في ظل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشاريع المتعلقة بخطة الدولة لتطوير البنية التحتية الممثلة في قطاع الكهرباء وهيئتها التابعة من شركات النقل وتوزيع الكهرباء.





جلاكسو سميثكلاينأعلنت شركة جلاكسو سميثكلاين، موافقة الجمعية العامة غير العادية، على بيع أصول الرعاية الصحية الاستهلاكية المنقولة (لا تشمل العقارات والآلات) والأصول المعنوية المنصوص عليها بتقرير دراسة القيمة العادلة المعد من قبل المستشار المالي المستقل لشركة جي اس كيه كونسيومر هيلثكير ايجيبت ليمتد، والصادر بشأنها تقرير من مراقب حسابات الشركة والبالغ قيمتها 1.179 مليار جنيه.





راكتا قالت الشركة العامة لصناعة الورق-راكتا، إن الشركة تلقت طلبات من بعض الشركات لسد احتياج بعض الشركات من العمالة للوظائف الشاغرة لديها خاصة من شركتي راكتا والنقل والهندسية بسبب توقفهم الحالي عن الإنتاج، وتم نقل التكلفة المالية للعمال الذين وافقوا على الانتقال لشركات أخرى، فيما تم تحويل العمالة الذين تحججوا بالحالة الصحية إلى "كومسيون" طبي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، أما الذين تحججوا بعدم أهليتهم لتلك الأعمال سيتم خصم الحافز بالكامل لهم.