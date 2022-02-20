شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 20-2-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 20-2-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 9.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 716.563 مليار جنيه.



إيقاف تداول 3 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ ريكاب للاستثمارات المالية، المشروعات الصناعية والهندسية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات. إيقاف تداول 3 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ ريكاب للاستثمارات المالية، المشروعات الصناعية والهندسية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات.

البورصة تخسر 9.3 مليار جنيه البورصة تخسر 9.3 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 9.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 716.563 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 220.7 مليون ورقة مالية بقيمة 501.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 27.8 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.31% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.25%، والعرب على 6.44% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 23.53% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.46%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 4.5 مليون جنيه، 6.4 مليون جنيه، 21.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 20.6 مليون جنيه، 9.7 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.42%، ليغلق عند مستوى 11371 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 1947 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 13519 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 4486 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 1953 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 2941 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 4516 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1164 نقطة.

وصعدت أسهم 16 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 106 شركة، ولم تتغير مستويات 69 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- مينا للاستثمار السياحي والعقاري بسعر إغلاق 0.868 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.85%.

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 1.409 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.15%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 1.239 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5%.

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 14.260 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.93%.

- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بسعر إغلاق 5.160 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.99%.





وضمت الأسهم المتراجعة:

- الاستثمار العقاري العربي-اليكو بسعر إغلاق 0.673 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.01%.

- ريكاب للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 4.110 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.95%.

- إعمار مصر للتنمية بسعر إغلاق 2.730 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.86%.

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.883 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.66%.

- حق اكتتاب شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير-1 بسعر إغلاق 0.986 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.47%.