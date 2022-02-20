مصرف الراجحي يعتزم زيادة رأسماله إلى 40 مليارا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوصى مجلس إدارة مصرف الراجحي الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأسمال المصرف من 25 مليار ريال إلى 40 مليار ريال، عن طريق توزيع أسهم منحة بنسبة 60%، وبما يعادل 3 أسهم لكل 5 أسهم مملوكة لمساهمي المصرف.

وأوضح المصرف في بيان على «تداول» أن أسباب الزيادة تأتي لتعزيز موارد المصرف مما يسهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة. وأشار إلى أنه ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 15,000 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة.

وأفاد المصرف أن المنحة تعتبر مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.

وأشار إلى أنه في حال وجود كسور أسهم، فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.

ولفت إلى أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للمصرف (والذي سيتم تحديده لاحقا) والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

زيادة رأسمال مصرف الراجحي

