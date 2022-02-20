مصرف الراجحي يعتزم زيادة رأسماله إلى 40 مليارا

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وأوضح المصرف في بيان على «تداول» أن أسباب الزيادة تأتي لتعزيز موارد المصرف مما يسهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة. وأشار إلى أنه ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 15,000 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة.
وأفاد المصرف أن المنحة تعتبر مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.
وأشار إلى أنه في حال وجود كسور أسهم، فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.
ولفت إلى أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للمصرف (والذي سيتم تحديده لاحقا) والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
زيادة رأسمال مصرف الراجحي
- رأس المال الحالي : 25000 مليون ريال
- عدد الأسهم : 2500 مليون سهم
- نسبة الزيادة : 60 % (3 أسهم لكل 5 أسهم مملوكة)
- رأس المال بعد الزيادة : 40000 مليون ريال
- عدد الأسهم بعد الزيادة : 4000 مليون سهم
- الهدف من الزيادة : تعزيز موارد المصرف مما يسهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة
- طريقة الزيادة : من خلال رسملة مبلغ 15000 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة
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