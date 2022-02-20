النهدي تتجه لطرح 30% للاكتتاب وتحديد سعر السهم في مارس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم شركة النهدي الطبية طرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام في السوق السعودية، متوقعة بدء عملية بناء سجل الأوامر لتحديد سعر الطرح في مارس المقبل.

وأوضحت النهدي الطبية المتخصصة في سلاسل الصيدليات بسوق التجزئة السعودية أمس أنها تعتزم قيد أسهمها بالسوق الرئيسية من خلال بيع 30% من أسهمها لتنضم بذلك إلى موجة الطرح العام الأولي في المملكة.

ونقلت وكالة «رويترز» عن الشركة قولها إن لديها 1151 صيدلية تعمل على تلبية احتياجات أكثر من 100 مليون عميل بالإضافة إلى العيادات الطبية.

وأضافت أنها حققت إيرادات قدرها 8.6 مليارات ريال (2.3 مليار دولار) في 2020 بما يعكس معدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.4% لفترة ثلاث سنوات وهو ما يزيد على متوسط قطاع التجزئة البالغ 7.9%.

وسيتحدد سعر الطرح في نهاية فترة تسجيل أوامر الشراء التي قال مسؤول تنفيذي بالشركة إنها من المتوقع تبدأ في مارس.

وتعاقدت النهدي مع بنكي إتش إس بي سي السعودية والأهلي كابيتال لتقديم المشورة المالية وإدارة الاكتتاب.

وتشهد السعودية طفرة في عمليات الطرح العام الأولي منذ طرح أسهم شركة أرامكو السعودية عملاق صناعة النفط التي حققت حصيلة قياسية بلغت 29.4 مليار دولار في 2019.

وفي ديسمبر قالت تداول، التي تتولي تشغيل سوق الأسهم في البلاد والتي تم إدراج أسهمها العام الماضي، إن لديها 50 طلبا من شركات للإدراج هذا العام وإنها تدرس ما إذا كانت ستسمح بإدراج شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة.