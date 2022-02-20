7 مزادات لبيع 99 فرصة عقارية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشرف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، على 7 مزادات علنية الكترونية وحضورية، تقام على عقارات تقع في مختلف مناطق المملكة، وذلك في الفترة ما بين 23 فبراير حتى الأول من شهر مارس 2022م.

وتعرض المزادات 99 فرصة عقارية، تتمثل في أراض تجارية وسكنية وزراعية، وفلل، وعمائر، ومجمعات تجارية، في 7 مدن ومحافظات مختلفة في المملكة، وتبدأ المزادات بمزاد البحر الأحمر الالكتروني الذي يقام على 5 عقارات متنوعة بمدينتي جدة ورابغ، ثم مزاد شمال المملكة الالكتروني المقام على عقارين بمدينتي سكاكا ودومة الجندل، ثم مزاد عالية الخرج الحضوري المقام على 16 عقارا بمحافظة الخرج.

كما يقام مزاد أجا وسلمى الحضوري المقام على 29 عقارا في مدينة حائل، ومزاد جواهر الوشم الحضوري المقام على 17 فرصة عقارية بمحافظة شقراء، ومزاد جواهر الجوار الحضوري الذي يقام على 17 فرصة عقارية بمدينة مكة المكرمة، ومزاد واحات المشرق الحضوري الذي يقام على 13 فرصة عقارية متنوعة بالمنطقة الشرقية.

ويعد مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، الذي يسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو الترِكات الخاصة والأفراد، وذلك بتعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، بطرحها عبر المنصة الالكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

7 مزادات:

