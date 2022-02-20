شكرا لقرائتكم خبر 100 متحدث في منتدى مستقبل العقار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق أعمال «منتدى مستقبل العقار» والمعرض المصاحب له الأربعاء المقبل في الرياض، في نسخته الأولى، بمشاركة أكثر من 100 متحدث من القطاعين العام والخاص ونخبة من الاقتصاديين والمستثمرين في القطاع العقاري، وذلك برعاية وحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.

وتتضمن فعاليات المنتدى 40 جلسة وورشة عمل، تناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بقطاع العقار، أبرزها: المزادات العقارية، النزاعات العقارية، التحكيم العقاري، تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التسويق العقاري، التطبيقات العقارية، والرقمنة وتقنيات البناء، وسلاسل الإمداد والمشتريات في القطاع العقاري، والتوطين والتحديات، ومستقبل القطاع السياحي من نظرة عقارية.

ويستعرض المنتدى أهم الموضوعات العقارية مثل: التقييم العقاري، ومستقبل التطوير العقاري، ودور الرقابة في تعزيز مفهوم الجودة في البناء، وتنمية القدرات البشرية وتأهيلها في القطاع، والمزادات الالكترونية، وبناء الاستراتيجيات بمشاركة عدد من المتحدثين عقاريين وخبراء اقتصاديين، وذلك امتداد للجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بقطاع الإسكان.

وينظم المنتدى أكبر معرض عقاري بمشاركة أكثر من 60 جهة محلية وأجنبية من الجهات ذات العلاقة بالقطاع العقاري، من المقاولين والمطورين وشركات التطوير والتسويق العقاري، والجهات التمويلية، كما سيتم خلال المعرض استعراض تقنيات وأساليب البناء الحديثة التي أحدثت نقلة نوعية في مجال البناء والتشييد من حيث سرعة التنفيذ والجودة لزيادة المعروض العقاري ورفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية.

ويناقش «منتدى مستقبل العقار» كل ما يتعلق بالشأن العقاري في المملكة، خاصة في مجال التنظيمات والتشريعات وأثرها على القطاع، كما يمثل المنتدى فرصة للاطلاع عـلى نتائج الدراسات المتعلقة بالقطاع العقاري، والإحصائيات المرتبطة بمعدلات العرض والطلب على الإيجار والتملك، كما يناقش المتحدثون مجموعة من الآراء حول القوانين والأنظمة والتشريعات لمواجهة التحديات المتوقعة في القطاع العقاري.

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