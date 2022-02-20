«المالية» تحصل على الآيزو في إدارة استمرارية الأعمال

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وأكد مدير عام إدارة استمرارية الأعمال في وزارة المالية محمد رفقي أن تتويج الوزارة بهذا الاعتراف الدولي يأتي اعترافا بالخطوات التي اتخذتها لتطبيق الإجراءات التي تضمن استمرارية جميع العمليات الحرجة في حال وقوع متغيرات -لا قدر الله- من شأنها التأثير على سير الأعمال، مضيفا أن حصول الوزارة على «الآيزو» يشكل إضافة مهمة لسلسلة الإنجازات التي حققتها.
وأفاد بأن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير السياسات والإجراءات اللازمة في مجالات الحوكمة والمخاطر والالتزام بما يتواكب مع رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية، مشيرا إلى جاهزيته الكاملة للتعامل مع حالات وقوع المتغيرات بمختلف أنواعها.
يذكر أن شهادة «ISO 22301:2019» لنظام إدارة استمرارية الأعمال ثالث منجز عالمي تحققه الوزارة في تطبيق مواصفات المنظمة الدولية للمعايير، كما حصلت في السابق على شهادة «ISO/IEC 20000-1:2018»، وشهادة «ISO «9001:2015 مما يسهم في تحقيق توجهات القيادة نحو تحسين سمعة ومكانة الجهات الحكومية.
شهادات آيزو حصلت عليها وزارة المالية:
- «ISO 22301:2019»
- «1:2018-ISO/IEC 20000»
- «SO 9001:2015»
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