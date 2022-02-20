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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مؤسسة البريد السعودي «سبل» وقعت مع شركة إرسال للحوالات المالية اتفاقية تعاون تهدف إلى تنظيم علاقة الجهتين للتعامل وتعزيز التعاون بينهما. ووقع الاتفاقية من «سبل» نائب الرئيس لقطاع التجزئة تركي بن عبدالعزيز الوشمي، ومن طرف شركة إرسال الرئيس التنفيذي للشركة حسام بن عبد الله الهياف. وتأتي الاتفاقية امتدادا لإكمال مسيرة استراتيجية «سبل» حيث ترتكز على بناء الشراكات وتنوع تقديم الخدمات في فروعها المنتشرة حول المملكة ومنصاتها الرقمية.

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