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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منتدى الاستثمار في الشركات الناشئة ينطلق اليوم في المدينة المنورة، بمشاركة 60 شركة ناشئة من جميع أنحاء العالم، وذلك بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات. ويعقد على هامش المنتدى الذي يستمر 3 أيام، مسابقة منتدى MIT للشركات الناشئة في السعودية والعالم العربي الذي يتيح للشركات الناشئة الدولية حول العالم فرصة توسيع أعمالها في السوق السعودي ولقاء المستثمرين السعوديين، وتسهل وزارة الاستثمار دخول هذه الشركات الناشئة إلى المملكة وإصدار تراخيصها بأسعار مخفضة والحصول على السجل التجاري السعودي بعد الحصول على رخصة ريادة الأعمال.



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