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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة التجارة شهرت بمنشأة تختص في تجارة الأدوات الكهربائية والصحية بمدينة جازان، بعد صدور حكم قضائي نهائي يدين صاحبة المنشأة والعامل المسؤول من جنسية يمنية بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وحيازة وعرض أفياش كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله من خطورة على سلامة مستخدميها. ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بجازان متضمنا غرامة مالية وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة أسبوعين، ومصادرة وإتلاف المنتجات والأدوات المضبوطة، وإبعاد المقيم عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.



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