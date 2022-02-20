التعريف بتصنيف

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وأوضحت الغرفة في بيان لها، أن الورشة تتناول التعريف بمفهوم المعايير الائتمانية والفنية للتصنيف وآلية خدمات مشغلي المدن، بالإضافة إلى مصفوفة تصنيف المنشآت ومميزات الحصول على الشهادة.
وأشارت إلى أنها تشتمل على محاور عدة، أبرزها تشييد البناء، صيانة التشغيل، التغذية، الإعاشة، الاتصالات وتقنية المعلومات، المعارض، المؤتمرات، والتطوير العقاري.
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