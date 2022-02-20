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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التعريف بتصنيف المنشآت وتوضيح معاييره وأهميته، عنوان ورشة عمل تنظمها غرفة حائل بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان واتحاد الغرف السعودية ‏عبر الاتصال المرئي اليوم.

وأوضحت الغرفة في بيان لها، أن الورشة تتناول التعريف ‏بمفهوم المعايير الائتمانية والفنية للتصنيف وآلية خدمات مشغلي المدن، بالإضافة إلى مصفوفة تصنيف المنشآت ومميزات الحصول على الشهادة.

وأشارت إلى أنها تشتمل على محاور عدة، أبرزها تشييد البناء، صيانة التشغيل، التغذية، الإعاشة، الاتصالات وتقنية المعلومات، المعارض، المؤتمرات، والتطوير العقاري.