شكرا لقرائتكم خبر 447 شكوى على الناقلات الجوية في يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ إجمالي الشكاوى التي رفعت من المسافرين على الناقلات الجوية خلال يناير الماضي 447 شكوى، بحسب مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة العامة للطيران المدني.

ورصد المؤشر أن الخطوط الجوية السعودية جاءت كأقل شركات الطيران شكاوى بواقع 8 شكاوى لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لشهر يناير وصلت إلى 99 %، بينما حل طيران أديل ثانيا بواقع 20 شكوى لكل 100 ألف مسافر خلال الشهر الماضي وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 96 %، وجاء ثالثا طيران ناس حيث وصل عدد الشكاوى إلى 28 شكوى لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 90 %.

فيما جاء أكثر تصنيفات الشكاوى تداولا لشهر يناير عن استرجاع قيمة التذاكر أولا ثم إلغاء الرحلات، ثم تأخير الرحلات.

وأوضحت الهيئة أن مؤشر تصنيف مقدمي خدمات المطارات لشهر يناير الماضي، أشار إلى حصول مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 0.3 % لكل 100 ألف مسافر خلال يناير وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنويا، وبواقع شكوى واحدة وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100 %.

فيما حصل مطار أبها الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يقل أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنويا بما نسبته 1 % لكل 100 ألف مسافر بواقع 2 شكوى وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100 %. وأخيرا في المؤشر الخاص بالمطارات الداخلية كان مطار نجران هو أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 4 % لكل 100 ألف مسافر بواقع 2 شكوى وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100 %.

وبينت الهيئة أن إصدار التقرير الشهري لمؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات (من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة)، يهدف إلى تقديم معلومات للمسافرين عن أداء مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات في حل شكاوى عملائهم؛ ليتمكن المسافرون من اختيار مقدم الخدمة المناسب، فضلا عن تعزيز الشفافية وإظهار مصداقية الهيئة وحرصها على شكاوى المسافرين وتحفيز المنافسة العادلة بين مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لتطوير وتحسين الخدمات.

ووفرت الهيئة قنوات تواصل متعددة على مدار الساعة لتحقيق ضمان التفاعل مع المسافرين ورواد المطار عن طريق قنوات الاتصال التالية: مركز الاتصال الموحد (8001168888)، وخدمة (واتس آب) عبر الرقم 0115253333، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، والبريد الالكتروني، والموقع الالكتروني حيث تتلقى الهيئة الشكاوى عبر تلك القنوات التي تنوعت ما بين إصدار بطاقات الصعود، وتعامل الموظفين وخدمة ذوي الإعاقة والحركة المحدودة، وغيرها.

ودعما من الهيئة لشركاء النجاح لديها من المطارات، أعدت الهيئة كتيبا يتضمن إرشادات لكيفية التعامل مع شكاوى المسافرين في المطارات، وتعميمه على مشغلي المطارات حيث يحدد الضوابط واتفاقيات مستوى الخدمة التي يجب الالتزام بها لجميع أنواع الشكاوى والاستفسارات، إلى جانب تدريب موظفي شركات الطيران الوطنية وشركات الخدمات الأرضية ممن لهم علاقة مباشرة بالمسافرين على الالتزام باللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، وذلك عن طريق ورش عمل تقام لهم من حين لآخر.

الشكاوى على الناقلات الجوية (يناير 2022):

الإجمالي 447 شكوى







الخطوط السعودية بواقع 8 شكاوى لكل 100 ألف مسافر



طيران أديل بواقع 20 شكوى لكل 100 ألف مسافر



طيران ناس بواقع 28 شكوى لكل 100 ألف مسافر



أكثر تصنيفات الشكاوى





استرجاع قيمة التذاكر



إلغاء الرحلات



تأخير الرحلات



المطارات الأقل شكاوى (يناير 2022):

المطارات الدولية (+ 6 ملايين مسافر سنويا)

مطار المدينة المنورة بواقع شكوى واحدة ونسبة معالجة 100 %

المطارات الدولية (أقل من 6 ملايين مسافر سنويا)

مطار أبها الدولي بواقع 2 شكوى ونسبة معالجة 100%

المطارات الداخلية

مطار نجران بواقع 2 شكوى ونسبة معالجة 100%