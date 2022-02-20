شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء النفط يأكدون أهمية استمرار اتفاقية أوبك بلس لاستمرار الأسواق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتفق عدد من الوزراء في الجلسة الحوارية الوزارية ، إن اتفاق «أوبك بلس» للإنتاج «جوهري» لاستقرار سوق النفط.

وشدد وزيرا النفط في الكويت والعراق على أهمية التزام جميع المنتجين بالاتفاق.

وقالوا ، إن استقرار وتوازن السوق من ركائز استراتيجية الطاقة ، وإن جهود أكبر مصدر للنفط في العالم للاحتفاظ بطاقة إنتاجية إضافية ظهرت أهميتها للحفاظ على أمن إمدادات الطاقة.

وأضافوا ، أنهم حريصين على استمرار العمل باتفاق (أوبك بلس) لدوره الجوهري في استقرار أسواق البترول. كما أنها تؤكد على أهمية التزام جميع الدول المشاركة بالاتفاق».