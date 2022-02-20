شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة: المملكة تواصل الاستثمار وتوسيع طاقتها الانتاجية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد سمو وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن المهام الجسام منعت سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من الحضور لحفل افتتاح المؤتمر الدولي لتقنية البترول 2022 .

وقال أن هذه تأتي بالتزامن مع مناسبة يوم التأسيس ، الذي نحتفي فيه بذكرى تأسيس المملكة .

وقال أن المملكة نشأت بأيدينا وليست بتوقيع من الأمم المتحدة، أو المستعمر.

وأضاف أنه في مطلع 2020 أن الدول المنتجة نجحت في تقليص إنتاج النفط بشكل غير مسبوق .

وقال انه في الصيف الماضي تم رفع الإنتاج لمواجهة الطلب العالمي بعد التعافي .

وقال أن تعدد لقاءات أوبك يعزز شفافيتها. وقال أن العالم لن يكون قادرا على مواجهة الطلب ، وقد حذرت من ذلك مسبقا .

ولفت أن المملكة ستستمر في الاثمار في النفط والغاز والطاقة النظيفة . وهناك تحول في الطاقة ، ولكن التركيز على الطاقة البديلة وحدها خطأ .

وهناك تحدي على التركيز في النفط الاحفوري وتقليل انبعاثات الكربون. مشددا أن الابتكار في الطاقة امر محوري كماركزت عليه مبادرة الطاقة الخضراء ، وكذلك رؤية المملكة ٢٠٣٠ .

منوها أن الحياد الصفري ليس سهلا ، ولدى المملكة برنامج استدامة النفط والغاز ، بمشاركة 17 جهة .

ولدينا التمكين نحو الهيدروجين الأخضر والأزرق، فلدينا شباب ولدينا تقنية لذلك .

وانا اسعد بالشباب السعودي وأرى يوميا منهم رغبة في تحقيق المستقبل .