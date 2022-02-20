شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. المملكة تستضيف مؤتمر تقنية البترول بمشاركة 70 دولة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - حضور أكثر من 300 شركة عالمية

- يتضمن المؤتمر 107 جلسات تقنية يقدم فيها أكثر من 800 ورقة علمية

برعاية صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، تستضيف المملكة، المؤتمر الدولي لتقنية البترول لعام 2022م، الذي يشارك فيه خبراء ومهتمون من 70 دولة، وأكثر من 300 شركة عالمية، ويشمل 107 جلسات تقنية، يقدم فيها أكثر من 800 ورقة علمية.

ونيابة عن سمو ولي العهد، سيفتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، المؤتمر الذي سيقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويركز هذا العام على موضوع تعزيز التعافي العالمي من خلال الطاقة المستدامة، ويناقش فيه كبار قادة قطاع الطاقة في المنطقة والعالم، الرؤى المشتركة والمتبادلة حول أحدث التطورات والاتجاهات في مجالات الطاقة، والتقنيات الحالية والناشئة التي ستشكل مستقبل قطاع الطاقة.

وسيُستهل المؤتمر بعقد جلسة وزارية، اليوم الأحد، حول الموضوع الرئيس للمؤتمر وهو "تعزيز التعافي العالمي من خلال الطاقة المستدامة"، يُشارك فيها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ووزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة الأستاذ سهيل محمد المزروعي، ووزير النفط الكويتي الدكتور محمد عبداللطيف الفارس، ووزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، ووزير النفط العراقي الأستاذ إحسان إسماعيل، ووزير البترول والثروة المعدنية المصري الأستاذ طارق الملا.