شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص تطور ودائع المصريين عام 2021 فى 7 أرقام.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت النشرة السنوية لإحصاءات الودائع والائتمان المصرفى، تطورات الودائع والائتمان المصرفى خلال عام 2020/2021 مقارنة بعام 2019/2020، ولخصت النشرة أهم المؤشرات فيما يلي:

- ارتفعت أرصدة الودائع المصرفية فى عام 2020/2021 لتصل إلى 5731.5 مليار جنـيه بنسبة زيادة 22.3% عن عام 2019/2020، وحققت ودائع كلا من القطاع العائلى وقطاع الأعمال الخاص أعلى نسب من إجمالى قيمة الودائع.

- بلغت أرصـدة الودائع المصـرفية للقطاع العائلى 3903.0 ملـيار جـنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة 20%عن العام السابق، حيث ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 96.7% من إجمالى أرصدة ودائع القطاع العائلى، واستحوذ القطاع العائلى على نسبة 68.1 %من إجمالى الودائع المصرفية.

- بلغت أرصـدة الودائع المصرفية لقطاع الأعمال الخاص 670.9 مليار جنـيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة 18.3% عن العام السابق، حيث استحوذ القطاع الخـاص المنظم على نسبة 73.1 % مـن ودائع قطاع الأعمال الخاص، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 11.7% من إجمالى الودائع المصرفية.

- بلغت أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الخدمات العام 731.5 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة 43.1% عن العام السابق، حيث استحوذ قطاع الخزانة والإدارة الحكومية على نسبة 97.5% مـن ودائع قطاع الخدمات العام، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 12.8% من إجمالى الودائع المصرفية.

- ارتفعت أرصدة الائتمان المصرفى 2908 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة 31.9% عن عام 2019/2020، وكان لارتفاع الائتمان الممنوح لكلا من قطاع الأعمال الخاص وقطــاع الأعمال العام الأثر الأكبر فى تلك الزيادة حيث بلغت أرصدة الائتمان التى تم منحها لقطاع الأعمال الخاص 1088 مليـار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 18.4% عن العام السابق، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم الائتمان للقطاع الخاص المنظم إلى 835.3 مليار جنيه، بما يمثل 76.8 %من إجمالى الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص، وبلغت نسبة الائتمان الممنوح للقطاع 37.4 % من إجمالى أرصدة الائتمان المصرفي.

- بلغت أرصدة الائتمان التى تم منحها لقطاع الأعمال العام 723.9 مليـار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 22.2% عن العام السابق، ويرجع هذا إلى ارتفاع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الهيئات العامة الاقتصاديـة حيث بلـغ 575.6 مليار جنيه بما يمثــل 79.5 %من إجمالى الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال العام، وبذلك بلغت نسبة الائتمان الممنوح للقطاع 24.9% من إجمالى أرصدة الائتمان المصرفي.

- بلغ فائض السيولة لدى الجهـاز المصرفى 2823.5 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 13.7 % عن العام السابق، ويرجع هذا إلى ارتفاع حجم الودائع عن حجم الائتمان الممنوح، وبذلك بلغت نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفى 49.3% مـن إجمالى الودائع لدى الجهـاز المصرفي.