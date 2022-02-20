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المالية: نجحنا فى تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية

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القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك، إن وزارة المالية نجحت فى تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات فى الموانئ البحرية، وتستعد لتطبيقها بالموانئ الجوية.

 

أضافت منى ناصر، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أنه يتم تنظيم لقاءات مع مجتمع الأعمال، لمناقشة أى تحديات أو مشاكل تواجه منظومة التسجيل المسبق للشحنات لتقييمها وتلافيها، مردفه: "الموانئ الجوية لها خصوصية شديدة، لذلك تتطلب أعمالا كبيرة لتطبيق المنظومة".

 

وأوضحت مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك، أنه يتم تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالموانئ الجوية، على منظومة التسجيل المسبق للشحنات تمهيدا للتطبيق التجريبى لها فى الفترة المقبلة، مبينه: "التسجيل المسبق على المنظومة يتيح كافة المعلومات عن الشحنات قبل قدومها إلى مصر".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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