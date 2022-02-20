«بنية للخدمات البحرية» توقع اتفاقية تعاون مع جامعة الجلالة لتأهيل وتدريب الطلاب

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القاهرة - سامية سيد - خلال مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحرى واللوجستيات..

وقعت شركة "بنية للخدمات البحرية، إحدى شركات مجموعة «بنية» الرائدة فى مجالات البنية التحتية للاتصالات والتحول الرقمى فى مصر وأفريقيا والشرق الأوسط- اتفاقية شراكة استراتيجية مع جامعة الجلالة - أول جامعة ذكية فى مصر، وذلك خلال فعاليات اليوم الأول من مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحرى واللوجستيات، والذى تستضيف مصر النسخة الأولى منه، بحضور وزير النقل المصرى الفريق كامل الوزير، ووزير النقل الأردنى وجيه عزايزة، ووزير النقل السودانى هشام أبو زيد، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار، وانطلقت فعاليات المؤتمر، اليوم الأحد، ويستمر على مدار يومين متتالين، حيث شهدت فعاليات المؤتمر حضور السفير شريف عيسى مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، والدكتور عادل العدوى نائب رئيس مجلس الأمناء بجامعة الجلالة، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والمهندس خالد فوزى رئيس مجلس إدارة أون إير جروب المنظمة لمؤتمر البحر الأحمر للنقل البحرى واللوجستيات.

وتستهدف اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين شركة بنية للخدمات البحرية وجامعة الجلالة تبادل الخبرات بين الطرفين وتعظيم الاستفادة من موارد الشركة والجامعة، وبموجب الاتفاقية تتيح شركة بنية إمكانيتها وخبراتها أمام طلاب جامعة الجلالة، فيما توفر جامعة الجلالة نتائج الأبحاث العليمة الدورية لشركة بنية بهدف استخدامها فى مختلف الأنشطة، كما تقضى الاتفاقية بتوفير شركة بنية للخدمات البحرية فرص تدريب صيفى لطلاب جامعة الجلالة، مع إمكانية توفير منح دراسية لطلاب الجامعة.

قام بتوقيع اتفاقية الشراكة، المهندس أحمد مكى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لمجموعة بنية، والدكتور محمد الشناوى نائب رئيس جامعة الجلالة.

وتنص الاتفاقية على بحث إمكانية إطلاق برنامج أكاديمى متخصص فى الكابلات البحرية وكابلات الألياف الضوئية، وذلك استنادًا على الخبرات الكبيرة التى تتمتع بها مجموعة بنية فى مجال الكابلات البحرية على المستويين المحلى والإقليمى، وكذلك اعتماداً على شراكتها مع أعرق الشركات العالمية المتخصصة فى مجال تكنولوجيا الكابلات البحرية.

وبهذه المناسبة، أعرب المهندس أحمد مكى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لمجموعة بنية، عن سعادته بتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع جامعة الجلالة، خاصة وأن الجامعة والشركة تجمعهما رؤية وأهداف مشتركة وهى الريادة والابتكار لخدمة الإنسانية، مشيرًا إلى أن شركة بنية للخدمات البحرية من خلال هذه الشراكة ستمنح طلاب الجامعة خدمات التدريب عبر برامج متطورة وتكنولوجيا المُحاكاة بما يساهم فى رفع كفاءة الموارد البشرية التى ستنضم إلى سوق العمل مستقبلا وذلك باستخدام أحدث الحلول والتطبيقات التكنولوجيا المتطورة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد الشناوى، نائب رئيس جامعة الجلالة، أن الشراكة مع مجموعة بنية ستساهم بشكل كبير فى تعظيم الاستفادة وثقل مهارات طلاب الجامعة بالبرامج التدريبية فى مجالات جديدة عليها طلب متزايد نتيجة الاحتياج الكبير لخدمات نقل البيانات، خاصة وأن الكابلات البحرية باتت جزءا رئيسيا من البنية التحتية التكنولوجية العابرة للقارات.

وأضاف "الاتفاقية تتماشى مع رؤية مصر 2030 وكذلك خطة الدولة نحو التحول الرقمى، مما يتطلب تأهيل كوادر شابة متخصصة فى مجالات التكنولوجيا المتنوعة، وهو ما نحرص عليه داخل الجامعة".

وأشاد الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بالاتفاقية التى اعتبرها بمثابة خطوة هامة نحو تكوين صفوف جديدة من المهندسين والفنيين المعنيين بصناعة تكنولوجيا الكابلات البحرية فى مصر، لافتا إلى أن تلك التخصصات الجديدة سيكون عليها طلب كبير من جانب السوق خلال سنوات قليلة.

تجدر الإشارة إلى توقيع مجموعة "بنية" والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى (AASTMT) المُمثلة فى شركة الأكاديمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ACICT)، اتفاقية لتأسيس شركة خدمات بحرية ومعلوماتية باسم "بنية للخدمات البحرية" ويقع مقرها فى مصر، ولكنها تخدم الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل عام.