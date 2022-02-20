شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: قطاع الأعمال تقرر توزيع الشركات التجارية على القابضة المعدنية والسياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر بقطاع الأعمال العام، أنه جارى توزيع عدد من الشركات تابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركة القابضة للسياحة، بعدما تم نقل الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وشركات النقل البرى والبرى واللوجستيات إلى وزارة النقل من وزارة قطاع الأعمال العام مع تبقى الشركات التجارية والشركات المتخصصة فى صيانة السيارات وفق المادة رقم 8 من قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 بحيث تتصرف وزارة قطاع الأعمال العام فى نقل تبعيتها لشركات قابضة اخرى.

أوضحت المصادر لـ"الخليج 365" أنه سيتم نقل تبعية شركة النيل لصناعة وإصلاح السيارات، وشركة مصر لتجارة السيارات للقابضة للصناعات المعدنية لتنضم لشركتى النصر للسيارات والهندسية للسيارات فى قابضة واحدة ودمجهم فى شركة واحدة فيما بعد، بما يضمن وجودها تحت إدارة واحدة ولا سيما فى ظل مخططات التوسع فى صناعة السيارات الكهربائية.

أضافت أنه سيتم نقل تبعية شركات التجارة، مصر للاستيراد والتصدير، وشركة مصر للتجارة الخارجية والنصر للتصدير والاستيراد للشركة القابضة للسياحة والفنادق التى تضم شركات التجارة بجانب دراسة نقل شركة عمر افندى لها، لتضم كل الشركات التجارية مع بعضها البعض.